Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
USR continuă numirile pe criterii politice după ce, ani la rând, cât a fost în opoziție, a blamat aceste practici și a clamat meritocrația, profesionalismul și depolitizarea companiilor de stat.
Nicu Fălcoi, vechi membru al USR, a fost numit recent de ministrul Economiei, Irineu Darău – colegul său de partid – în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Cugir, fără o procedură clară și transparentă de selecție.
Această numire politică are loc la aproape 50 de zile de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, perioadă în care miniștrii USR par să se țină cu dinții de funcții pentru a-și numi oamenii în poziții-cheie, bine remunerate.
Pe Nicu Fălcoi nu îl recomandă pentru această funcție activitatea din mediul privat, unde compania pe care a condus-o timp de aproape un deceniu, SC Nicfal Company SRL, a înregistrat datorii uriașe și pierderi în aproape fiecare an. Singura excepție a fost anul în care a raportat un profit de doar 1.159 de lei. De asemenea, nu îl recomandă nici activitatea de la Avioane Craiova, unde Consiliul de Administrație a decis recent să nu îi mai prelungească mandatul de director general, în condițiile în care în perioada mandatului său fabrica a ajuns în pragul falimentului.
După experiența nefastă din mediul privat, USR l-a promovat la Camera Deputaților, iar după ce a fost înlăturat de la Avioane Craiova, este acum înșurubat în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Cugir.
Această numire reprezintă și o palmă dată USR Alba, organizație care fie nu are un om pregătit și competent pentru această funcție importantă, fie este sfidată de conducerea centrală a partidului, care aduce în Alba un om originar din Craiova, cu un traseu politic în județul Timiș.
Solicit Guvernului demis să nu își mai numească, pe ultima sută de metri, prietenii de partid în funcții publice importante. Companiile de stat, precum Uzina Mecanică Cugir, sunt obiective de importanță strategică, nu angajatori pentru membrii USR care rămân fără funcții sau serviciu.
Deputat PSD,
Voicu Vușcan
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