FOTO | Cum s-a produs accidentul de la Sebeș, în care un Logan s-a răsturnat în Parcul Arini: Greșeala făcută de un șofer în vârstă de 18 ani

Cum s-a produs accidentul de la Sebeș, în care un Logan s-a răsturnat în Parcul Arini: Greșeala făcută de un șofer în vârstă de 18 ani

Un accident rutier a avut loc astăzi, 4 iulie 2026, în Parcul Arini din Sebeș. Mai exact, o mașină, marca Logan, s-a răsturnat.

În evenimentul rutier a fost implicat un tânăr de 18 ani care într-o curbă la stânga, și ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un copac, iar, ulterior, răsturnându-se pe partea carosabilă.

Potrivit IPJ Alba, un tânăr, în vârstă de 18 ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe direcția de mers Parcul Arini – strada Dorin Pavel, fiind singur în autoturism, nu ar fi adaptat viteza, într-o curbă la stânga, și ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un copac, iar, ulterior, răsturnându-se pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, acesta a suferit leziuni corporale ușoare.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, din verificări a reieșit că tânărul deține permis de conducere.

Evenimentul rutier a fost încadrat drept autoaccidentare, motiv pentru care nu a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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