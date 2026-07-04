Ştirea zilei

VIDEO | Tânărul care a atacat și a amenințat un alt tânăr pentru o sumă de bani, pe o stradă din Alba Iulia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Tânărul care a atacat și a amenințat un alt tânăr pentru o sumă de bani, pe o stradă din Alba Iulia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Tânărul de 24 de ani din Alba Iulia care a agresat și amenințat un alt tânăr, pentru o sumă de bani, ieri, 3 iulie 2026, a fost arestat preventiv.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Citește și: VIDEO | Atac în plină noapte pe o stradă din Alba Iulia: Un tânăr a fost bruscat și amenințat cu o armă albă pentru bani. Agresorul a fost reținut

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 iulie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a bărbatului, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia, pentru o perioadă de 30 de zile, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 2/3 iulie 2026, bărbatul, în timp ce se afla pe strada Vânătorilor din municipiu, având asupra sa un obiect contondent, l-ar fi bruscat și l-ar fi amenințat cu acte de violență pe un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Alba Iulia, solicitându-i acestuia bani, context în care acesta i-ar fi remis suma de 20 de lei.

Ulterior, bărbatul, în vârstă de 24 de ani, a părăsit locul faptei, fiind identificat, la scurt timp, de polițiștii de ordine publică.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite. Stradivarius, balet, jazz, orgă și proiecții imersive. Programul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 1 minut

în

4 iulie 2026

De

10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite. Stradivarius, balet, jazz, orgă și proiecții imersive. Programul  Trei zile. Șase experiențe muzicale. O vioară Stradivarius, un flaut de aur, balet, jazz, orgă, projection mapping și artiști de excepție.  Aceasta este ediția 2026 a Sărbătorii […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Accident rutier pe DN 74, în zona Meteș: O mașină a intrat în coliziune cu un parapet. Tânărul șofer nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

4 iulie 2026

De

FOTO | Accident rutier pe DN 74, în zona Meteș: O mașină a intrat în coliziune cu un parapet. Șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie Un accident rutier a avut loc pe DN 74, pe raza localității Meteș. Un șofer a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

STP Alba Iulia prelungește valabilitatea abonamentelor afectate de suspendarea transportului public local. Anunțul companiei

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

3 iulie 2026

De

STP Alba Iulia prelungește valabilitatea abonamentelor afectate de suspendarea transportului public local. Anunțul companiei Ce se întâmplă cu abonamentele deja achitate de albaiulieni în perioada în care transportul public a fost suspendat? Este una dintre cele mai frecvente întrebări adresate de cetățeni în ultimele aproape trei săptămâni, de când angajații au oprit lucrul. Reprezentanții STP […]

Citește mai mult