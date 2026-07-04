VIDEO | Tânărul care a atacat și a amenințat un alt tânăr pentru o sumă de bani, pe o stradă din Alba Iulia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Tânărul care a atacat și a amenințat un alt tânăr pentru o sumă de bani, pe o stradă din Alba Iulia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Tânărul de 24 de ani din Alba Iulia care a agresat și amenințat un alt tânăr, pentru o sumă de bani, ieri, 3 iulie 2026, a fost arestat preventiv.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 iulie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a bărbatului, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia, pentru o perioadă de 30 de zile, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 2/3 iulie 2026, bărbatul, în timp ce se afla pe strada Vânătorilor din municipiu, având asupra sa un obiect contondent, l-ar fi bruscat și l-ar fi amenințat cu acte de violență pe un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Alba Iulia, solicitându-i acestuia bani, context în care acesta i-ar fi remis suma de 20 de lei.

Ulterior, bărbatul, în vârstă de 24 de ani, a părăsit locul faptei, fiind identificat, la scurt timp, de polițiștii de ordine publică.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

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