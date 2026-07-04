UPDATE FOTO | Accident rutier la Sebeș: O mașină s-a răsturnat în Parcul Arini. Polițiștii efectuează cercetări

Accident rutier la Sebeș, zona parcul Arini: Un singur autoturism implicat

Un accident rutier a avut loc astăzi, 4 iulie 2026, în parcul Arini din Sebeș. Din primele informații disponibile, un singur autoturism este implicat în evenimentul rutier.

Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Sebes, parcul Arini.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un singur autoturism implicat in accident.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE IPJ Alba:

Polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în zona Parcului Arini, un autoturism s-ar fi răsturnat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, împreună cu echipaje de intervenție, pentru verificarea situației și acordarea măsurilor necesare. La acest moment, sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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