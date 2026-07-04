10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite. Stradivarius, balet, jazz, orgă și proiecții imersive. Programul

Trei zile. Șase experiențe muzicale. O vioară Stradivarius, un flaut de aur, balet, jazz, orgă, projection mapping și artiști de excepție. Aceasta este ediția 2026 a Sărbătorii Muzicii, ce va avea loc între 10 și 12 iulie 2026, la Alba Iulia.

Anul acesta, muzica iese din nou dintre pereții sălilor de concert și cucerește Cetatea. Piața Cetății, Palatul Principilor Transilvaniei și Pietonala Mihai Viteazul devin scenele unui eveniment care refuză granițele dintre stiluri, epoci și forme de expresie artistică.

Clasicul se întâlnește cu tehnologia. Jazzul coboară în stradă. Baletul dansează sub cerul liber. Orga își dezvăluie latura surprinzătoare. Un Stradivarius cu o istorie de peste trei secole ajunge în fața publicului, iar un flaut de aur îl poartă pe Vivaldi spre secolul XXI.

Sărbătoarea Muzicii 2026 începe în forță: orga uită de solemnitate și începe să se joace

Vineri, 10 iulie, ediția 2026 debutează cu Orgile României și spectacolul Ludic, o călătorie muzicală susținută de organiștii Maria-Luisa Antal și Eduard Antal.

Monumentală, solemnă și asociată adesea cu gravitatea marilor ceremonii, orga se eliberează, de această dată, de orice prejudecată. Zâmbește. Dansează. Surprinde. Se joacă.

Cei doi artiști transformă unul dintre cele mai complexe instrumente ale patrimoniului muzical european într-un adevărat laborator de culori și personaje sonore. Spectacolul este construit în jurul libertății, imaginației, spontaneității și bucuriei de a descoperi.

La Alba Iulia, orga va demonstra că istoria poate suna surprinzător de actual

Un Stradivarius, o orchestră de elită și balet sub cerul liber, într-o seară a virtuozității Tot vineri, Sărbătoarea Muzicii deschide una dintre cele mai spectaculoase pagini ale ediției 2026. Capodopere ale virtuozității aduce în Piața Cetății forța unei mari orchestre, grația baletului și sunetul uneia dintre cele mai valoroase viori din lume. Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, revenit la Alba Iulia după o ediție 2025 memorabilă, Orchestra Operei Naționale București va transforma piața într-o uriașă sală de concert sub cerul liber.

Invitatul special al serii este Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai importanți violoniști români ai momentului. Alături de el ajunge la Alba Iulia și celebra vioară Stradivarius Elder-Voicu 1702. Un instrument cu o istorie excepțională, vechi de peste trei secole și legat de numele legendarului Ion Voicu.

Spectacolul va căpăta și o dimensiune vizuală rară: zece balerini ai Operei Naționale București vor aduce eleganța dansului clasic direct în piață, aproape de public. Orchestră. Stradivarius. Balet. O seară construită în jurul eleganței, forței și emoției

Sărbătoarea Muzicii 2026: sâmbătă, jazzul ocupă Piața Cetății

Sâmbătă, 11 iulie, Sărbătoarea Muzicii schimbă ritmul. Summer Jazz Fiesta aduce în Piața Cetății un jazz viu, solar și seducător, așezat undeva între rafinamentul unui club și libertatea unei seri de vară petrecute sub cerul liber. În centrul întâlnirii se află Dima Belinski & JBOS Ensemble, o formulă pentru care jazzul nu este un teritoriu muzeal, ci o limbă vie, elegantă, imprevizibilă și în continuă mișcare.

Alături de ei vor urca pe scenă Ioana-Maria Repciuc, Casiana Lazăr și Laura Orian, trei voci, trei registre artistice și trei moduri diferite de a transforma muzica în poveste. Atmosfera va fi pregătită de Jazzy D, într-un warm-up cu parfum de vinyl session și ritm de oraș care știe să asculte. Summer Jazz Fiesta este o invitație de a lăsa timpul să încetinească și muzica să ocupe, pentru câteva ore, aerul, Cetatea și seara.

Palatul Principilor va fi îmbrăcat în lumină și sunet

În aceeași seară, unul dintre cele mai importante monumente ale Alba Iuliei intră într-o nouă dimensiune. Immersive Melodies aduce la Palatul Principilor Transilvaniei un spectacol în care muzica live, lumina, arta vizuală digitală și arhitectura se întâlnesc într-o experiență construită special pentru spațiul istoric.

Pentru o seară, muzica nu va fi doar ascultată. Va fi și văzută.

Projection mapping-ul va transforma Palatul într-o scenă vizuală în continuă mișcare. Lumina va urmări sunetul, imaginile vor răspunde muzicii, iar arhitectura va deveni parte din spectacol. Vechiul și noul nu se vor confrunta. Se vor completa.

Sărbătoarea Muzicii 2026: duminică, jazzul iese în stradă

Duminică, 12 iulie, Jazz Beats on Streets transformă Pietonala Mihai Viteazul în scenă, promenadă și club de jazz sub cerul liber. Muzica va curge printre oameni și lumini de seară, într-o formulă care anulează distanța dintre artiști și public. Ion Lazarev Quintet aduce un jazz cu nerv și instinct de improvizație. Casiana Lazăr & Jazz ’n’ Tonic schimbă registrul către rafinament vocal și reinterpretare inteligentă, iar Laura Orian Quintet adaugă profunzime, culoare și expresivitate.

Jazzy D completează experiența cu selecții de viniluri și acel sunet analogic, cald, care leagă trecutul jazzului de prezentul său urban. Vivaldi ajunge în secolul XXI, cu orchestră, DJ și un flaut de aur Duminică seara, finalul ediției 2026 va aduce în Piața Cetății o întâlnire între secole.

VIVALDI RECOMPOSED pornește de la universul unuia dintre cei mai cunoscuți compozitori ai tuturor timpurilor și îl aduce în prezent printr-o perspectivă sonoră contemporană și surprinzătoare. Pe scenă va urca Transylvanian Festival Orchestra, alături de unul dintre cei mai apreciați flautiști români, Ion Bogdan Ștefănescu, și de un DJ. În centrul întâlnirii sonore se va afla un instrument rar: un flaut de aur.

În mâinile lui Ion Bogdan Ștefănescu, flautul devine vocea care leagă lumi aparent îndepărtate: baroc și contemporan, orchestră și intervenție electronică, rigoare clasică și libertate modernă.

Orchestra va aduce amploarea. DJ-ul va schimba perspectiva. Flautul de aur va conduce povestea. Iar Piața Cetății va deveni, pentru ultima seară a ediției 2026, locul în care câteva secole de muzică se întâlnesc în același timp. Timp de trei zile, între 10 și 12 iulie 2026, muzica va circula prin Cetatea Alba Carolina fără să țină cont de ziduri, genuri sau secole, se arată într-un comunicat de presă transmis de Palatul Principilor.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE