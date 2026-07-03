3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari

La 3 iulie 1863, la Sibiu, și-a deschis lucrările Dieta Transilvaniei, prima adunare a forului legislativ al provinciei după Revoluția de la 1848 și, totodată, prima în care românii au deținut majoritatea reprezentanților. Lucrările Dietei s-au desfășurat în perioada 1863–1864, în Sala Redute a Hotelului „Împăratul Romanilor”.

Componența noii Diete nu a mai fost stabilită potrivit legilor maghiare din 1791 și 1848, ci în baza unui regulament provizoriu cu caracter liberal, care prevedea alegerea a 125 de deputați și numirea de către împărat a altor 40 de membri, cunoscuți sub denumirea de „regaliști”.

Reforma electorală a redus la jumătate censul de vot, acordând drept de vot tuturor cetățenilor care plătiseră, în anul 1861, un impozit de cel puțin 8 florini, inclusiv capitația. Măsura a dus la o creștere semnificativă a numărului alegătorilor – aproximativ 78.000 – și a mutat centrul de greutate al electoratului dinspre nobilimea maghiară către țărănime, categorie în care românii reprezentau majoritatea.

În urma alegerilor, românii au obținut 48 de mandate pentru o populație de 1.300.913 locuitori, maghiarii au avut 44 de deputați pentru 568.172 de locuitori, iar sașii 33 de deputați pentru 204.031 de locuitori. Deși reprezentarea nu era pe deplin proporțională cu ponderea fiecărei comunități, aceasta a marcat o îmbunătățire importantă a reprezentării politice a românilor.

În timpul sesiunilor desfășurate între 3/15 iulie 1863 și 17/29 octombrie 1864, Dieta de la Sibiu a adoptat două acte cu valoare istorică: legea privind egala îndreptățire a națiunii române cu celelalte națiuni recunoscute din Transilvania și legea care consfințea folosirea limbii române, alături de maghiară și germană, în administrație și în viața publică.

sursa: unitischimbam.ro

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