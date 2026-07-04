VIDEO | Lucrările avansează pe toate cele 4 loturi de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș: ,,Trebuie finalizată până în anul 2028″

Lucrările avansează pe toate cele 4 loturi de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș: ,,Trebuie finalizată până în anul 2028″

Lucrările avansează pe toate cele 4 loturi de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș, A13, a anunțat Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

El a explicat, printr-o postare pe Facebook, stadiul lucrărilor de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș, menționând că aceasta trebuie finalizată până în anul 2028.

Mesajul integral publicat de Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR):

,,Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13): lucrările avansează pe toate cele 4 loturi (68 km)!

Tronsonul 1 (Boița – Avrig): pe cei 14,2 km, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 15,3%.

În șantier sunt mobilizați 591 de muncitori și 212 utilaje, care lucrează la armarea, cofrarea și betonarea fundațiilor, elevațiilor, pilelor și riglelor structurilor de pe traseu. În paralel se lucrează la podețe, decopertări și umpluturi.

Pe tronsonul Boița – Avrig se va construi și nodul rutier dintre #A13 (Sibiu – Făgăraș), #A1 (Pitești – Sibiu) și #DN7 (în zona Boița).

Tronsonul 2 (Avrig – Arpașu de Jos): progresul fizic este de 38,94%. Pe cei 19,92 km ai șantierului sunt mobilizate 283 de persoane și 213 utilaje. Se lucrează la: excavații, umpluturi, stabilizarea terenului, straturile de fundație și consolidarea platformei autostrăzii. Și pe acest lot se execută concomitent lucrări la fundațiile și elevațiile podurilor și pasajelor.

Tronsonul 3 (Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus): pe cei 17,61 km, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 41%.

Cei 510 muncitori și cele 166 utilaje execută lucrări la terasamente și la majoritatea celor 27 de structuri de pe traseu, printre care se numără un pod de o complexitate tehnică ridicată, în lungime de 820 m.

Tronsonul 4 (Sâmbăta de Sus – Municipiul Făgăraș): lucrările în șantier au ajuns la 25,8% progres fizic. În contractul pentru acest tronson este prevăzută inclusiv construcția unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 km. Lucrează în șantier 297 de persoane și 241 de utilaje, care execută piloții forați pentru pasajele peste autostradă și aștern straturile de balast stabilizat. Pe toți cei 16,26 km se lucrează inclusiv la finalizarea elevațiilor și a culeelor, montarea grinzilor prefabricate și turnarea plăcilor de suprabetonare.

Contractul, în valoare de 6,4 miliarde lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, este derulat de constructorul turc Makyol.

Lucrările la această nouă autostradă, importantă pentru dezvoltarea României, trebuie finalizate în anul 2028.”

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