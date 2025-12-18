VIDEO ȘTIREA TA | Gândaci filmați într-o baie de la Spitalul Municipal Sebeș. Manager: ,,Este un caz izolat”

Gândaci filmați într-o baie de la Spitalul Municipal Sebeș. Manager: ,,Este un caz izolat”

Un videoclip în care apar mai multe insecte într-o baie de la Spitalul Municipal din Sebeș a fost publicat pe o rețea de socializare și a stârnit reacții puternice din partea comunității.

Mai exact, un pacient internat la Spitalul Municipal din Sebeș a filmat un videoclip în care se observă mai multe insecte care se plimbă într-o baie din imobil. Potrivit informațiilor, bărbatul a ajuns la unitatea medicală pe data de 16 decembrie și a plecat pe data de 17 decembrie, având o problemă oftalmologică.

În timpul petrecut la spitalul din oraș, pacientul a filmat baia din salonul de la etajul 1 unde a fost internat, iar, potrivit acestuia, în videoclip se observă câțiva gândaci.

Anca Franchini, managerul Spitalului Municipal Sebeș, despre incident: ,,Un caz izolat”

Contactată de Ziarul Unirea, Anca Franchini, managerul Spitalului Municipal Sebeș, a declarat că situația prezentată în imaginile video nu reflectă realitatea din unitatea medicală. Aceasta susține că spitalul este deratizat constant, o dată la două săptămâni, iar personalul intervine suplimentar cu spray-uri specifice ori de câte ori este nevoie.

„Cazul nu este așa cum este prezentat în videoclip. Noi efectuăm dezinfecție și deratizare o dată la două săptămâni. După ce maternitatea s-a mutat din clădirea mare, am zugrăvit și am realizat deratizări pe jumătate de clădire, iar cealaltă jumătate a fost tratată peste o săptămână. S-a zugrăvit, s-a făcut dezinfecția, iar eu personal am fost în salonul și în baia respectivă. A fost vorba despre un singur gândac, un pui”, a explicat managerul unității medicale, pentru ziarulunirea.ro.

Anca Franchini a precizat că spitalul deține procese verbale care atestă intervențiile periodice de dezinfecție și consideră incidentul ca fiind unul izolat:

„Considerăm că este un caz izolat. Clădirea este veche, într-adevăr, însă asistentele sunt permanent atente. Întreținem saloanele cu spray-uri pentru a preveni apariția dăunătorilor, însă aceștia își pot depune ouăle, iar ocazional mai poate apărea câte unul. Repet, este vorba despre un caz izolat”, a spus în final managerul spitalului.

