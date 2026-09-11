George Țălnar, antrenor la Performanța Ighiu, în Superliga Alba! Ciprian Selagea a renunțat după două etape

George Țălnar, nou antrenor la Performanța Ighiu, în Superliga Alba! Ciprian Selagea a renunțat după două etape

George Țălnar (44 de ani) este, din această săptămână, noul antrenor principal al Performanței Ighiu, înlocuindu-l pe Ciprian Selagea, pe bancă din 2024, care a plătit tribut startului nefast de campionat, cu două înfrângeri din tot atâtea meciuri, în Superliga Alba.

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George Țălnar (44 de ani) este, din această săptămână, noul antrenor principal al Performanței Ighiu, înlocuindu-l pe Ciprian Selagea, pe bancă din 2024, care a plătit tribut startului nefast de campionat, cu două înfrângeri din tot atâtea meciuri, în Superliga Alba. După meciul de la Galtiu, Selagea i-a anunțat pe oficialii ighieni că va renunța, iar prima opțiune a fost George Țălnar.

„La Ighiu am acceptat propunerea, după ce am aflat că Ciprian Selegea nu va mai continua. Obiectivul nostru este de a prinde play-off-ul. Am pus anumite condiții, dar în același timp mă raportez la nivelul eșalonului. Am trecut la un ritm de trei antrenamente săptămânale în loc de două. Știu că e greu, dar muncim și încercăm în timp să creștem. Oricum, am pus condiția să fiu lăsat să plec în cazul unei oferte din eșaloanele superioare“, a spus George Țălnar.

Fiul reputatului antrenor albaiulian Cornel Țălnar, George Țălnar revine în fotbalul județean, pe care l-a părăsit în urmă cu doi ani, după ce a disputat, cu CSM Unirea Alba Iulia finala Campionatului Național Under 19, 1-2, cu Dinamo, la Buftea.

Posesor al Licenței UEFA A, George Țălnar a mai activat în ultima perioadă la Universitatea Cluj (Under 18), Academia Germană de fotbal București și divizionara secundă Metalul Buzău, în calitate de secund (din februarie, până în vară), fiind „coach educator developer” (lector) și în cadrul Școlii Federale de Antrenori. Este o mutare interesantă a fostei divizionare terțe (2015-2018), care arată astfel că intenționează să se bată pentru supremație în cel de-al patrulea eșalon fotbalistic. George Țălnar a fost, timp de un an, începând din 2023, șeful centrului de copii și juniori al Unirii Alba Iulia, însă colaborarea cu clubul unde s-a format ca fotbalist a încetat, în condiții foarte ciudate. Activează în sectorul juvenil, marea s-a pasiune, proteic început cu GT Sport Alba Iulia și continuat cu Optimum GT.

Performanța Ighiu a încheiat sezonul trecut pe locul 6, dar a început campionatul cu două eșecuri, 0-2 cu Industria Galda de Jos și 3-6 cu Viitorul Sântimbru.

*Cu Fetița în atac

Ighienii l-au înregimentat în intersezon pe Răzvan Fetița (34 de ani), jucătorul care ani buni s-a identificat cu CSM Unirea Alba Iulia. Din efectiv mai fac parte nume precum C. Oltean, Potopea, R. Giorgiu, D. Olălău, C. Olălău, Oniche, C. Dănilă, Hîrciagă sau D. Moldovan, S. Turuș, dar și… Ciprian Selagea, care va rămâne ca jucător

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