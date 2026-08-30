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Video știrea ta | E jale! Drumul județean 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, arată ca după război. Reacția autorităților: „În 2 săptămâni intrăm acolo”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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E jale! Drumul județean 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, arată ca după război. Reacția autorităților: „În 2 săptămâni intrăm acolo”

Drumul județean DJ 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, se află într-o stare precară, mai multe porțiuni ale carosabilului fiind degradate, cu gropi și alte probleme care deranjează șoferii care circulă în zonă.

Un cititor al ziarulunirea.ro a semnalat faptul că starea drumului este una jalnică, în ciuda lucrărilor de reparații care au fost efectuate în trecut pe DJ 107F. Acesta a filmat drumul în mai multe zone, în care se pot observa gropile și porțiunile de carosabil deteriorate.

,,Repararea drumului a durat 6 ani și acum tot drumul este distrus în unele locuri și trebuie din nou reparat”, a explicat persoana pentru ziarulunirea.ro.

Astfel, șoferii care circulă prin zonă sunt nevoiți să circule cu prudență, pentru a nu risca să își strice autoturismele. 

Reacția autorităților 

Reprezentanții Consiliului Județean Alba au explicat că drumul a ajuns în această situație din cauza operatorului: 

,,Acolo s-a lucrat la apă, la canal, un proiect al operatorului. I-am lăsat să facă refacerile pentru că aveau în proiect. Trebuia terminată lucrarea acum trei ani. Nu puteam interveni pentru că le-am predat amplasamentul. Au lucrat cu cei de la Hidroconstrucția care au intrat în insolvență.”, au afirmat reprezentanții Consiliului Județean Alba pentru ziarulunirea.ro.

Totuși, CJ urmează să intervină în zonă în aproximativ două săptămâni, după ce procedura contractului de întreținere a fost finalizată în urmă cu aproximativ 14 zile: 

,,Acum sigur că trebuie sa intervină Consiliul Județean să repare ce trebuia să facă alții. Acum avem contract de întreținere, am finalizat procedura în urmă cu două săptămâni, pe un an și vom repara porțiunea respectivă. Cam în 2 săptămâni intrăm acolo.”, au mai explicat reprezentanții Consiliului Județean Alba.

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