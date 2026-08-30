VIDEO | Parcări noi la Mirăslău pentru primărie și dispensar: 25 de locuri amenajate pentru cetățeni și angajați
Parcări noi la Mirăslău pentru primărie și dispensar: 25 de locuri amenajate pentru cetățeni și angajați
După ce sediul Primăriei Mirăslău a fost complet renovat printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, în valoare de aproximativ 3 milioane de lei, administrația locală pregătește mai multe locuri de parcare care să deservească atât locuitorii din comună, cât și angajații primăriei.
25 de locuri de parcare amenajate în fața și în spatele sediului Primăriei
Primarul comunei Mirăslău, Aurel Mărginean, a declarat că recepția lucrărilor la sediul primăriei va avea loc pe 18 august. În aceste săptămâni se lucrează la două parcări, una în fața sediului, iar cealaltă în spatele acestuia: „Urmează să amenajăm și ambientalul, ceea ce înseamnă de jur împrejurul primăriei, să facem niște parcări pentru automobilele care vin cu cetățeni sau cu angajați”, a explicat acesta.
Edilul a precizat că, în acest fel, autoturismele cetățenilor care vin la dispensarul medical, ce funcționează în prezent în sediul primăriei, nu vor mai fi parcate pe DC 81, reducând disconfortul creat participanților la trafic și diminuând, totodată, riscul producerii unor accidente rutiere.
„Să nu mai stea mașinile pe DC81, creând și pericol de accidente, și disconfort pentru circulație. Având în vedere că aici este și dispensarul uman, care funcționează deocamdată în sediul primăriei, sunt foarte multe mașini. Ca atare, am luat hotărârea să facem o rigolă carosabilă în fața primăriei, unde sunt în jur de 10 locuri de parcare”, a afirmat Aurel Mărginean.
În același timp, o altă parcare, cu un număr de 15 locuri, urmează să fie amenajată pentru angajații care lucrează în cadrul Primăriei Mirăslău. „În spate vor fi în jur de 15 locuri de parcare. Deci în total circa 25 de locuri, care vor deservi atât primăria, cât și cei care vin la dispensarul uman”, a mai explicat edilul.
Investiția, făcută din fonduri proprii
Investiția este făcută din fondurile proprii ale comunei Mirăslău, iar valoarea acesteia este de aproximativ 300.000 de lei. Administrația locală speră ca lucrările să dureze în jur de 30 de zile: „Va fi finalizată în decurs de o lună. Am dat ordinul de începere al lucrării. Materialele se descarcă acum, urmând ca de luni să intre în plin și să se realizeze în cel mai scurt timp. Estimăm noi, într-o lună de zile ar trebui să fie finalizate lucrările”, a spus la final primarul comunei Mirăslău, Aurel Mărginean.
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