Seminar important organizat la Palatul Principilor pentru dezvoltarea turismului cultural din Alba: Idei pentru valorificarea patrimoniului spiritual și religios

Săptămâna trecută Centrul Cultural ,,Palatul Principilor” a fost gazda unui eveniment important pentru turismul local nu doar la nivel de municipiu ci și la nivel de Regiune Centru și anume Seminarul organizat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism în calitate de partener și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Autoritate a instrumentului de politici Programul Regional Centru.

Întâlnirea a fost un prilej de schimb de idei și bune practici privind valorificarea patrimoniului spiritual și religios în dezvoltarea turismului cultural durabil.

Seminarul organizat în cadrul proiectului RESPECTS: Religious, Spiritual and Pilgrimage European Cultural Tourism with Sustainability a reunit mai mulți actori implicați în turismul local.

La invitația INCDT, la această întâlnire de lucru a fost prezentă și Asociația Profesională a Ghizilor de Turism din Transilvania care a susținut prezentarea ,, Importanța turismului ghidat pentru punerea în valoare a patrimoniului imaterial “ subliniind totodată rolul ghidului de turism local, importanța susținerii ghidajului turistic privat, importanța corelării și sincronizării eforturilor comune pentru punerea în valoare a patrimoniului și necesitatea unui turism coerent

Întâlnirea a fost un bun prilej de stabilire de linii de colaborare și idei de punere în valoare și promovare comună pe linia unor proiecte dar și pentru identificarea unor soluții pentru revigorarea rutelor culturale existente.

Dan Chindriș

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