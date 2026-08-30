Ştirea zilei

Foto | Cine este tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident între Laz și Căpâlna: ,,Drum lin prieten drag”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

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Cine este tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident între Laz și Căpâlna: ,,Drum lin prieten drag”

M. Denis, un tânăr din județul Alba, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier produs pe DN 67 C, între localitățile Laz și Căpâlna, duminică, 30 august 2026. 

Tânărul din Vințu de Jos avea doar 28 de ani și, pentru o perioadă, a locuit în satul Vurpăr din comună. Acesta era pasionat de motociclete și juca fotbal la echipa Spicul Daia Română. Din nefericire, pasiunea sa s-a transformat într-o tragedie, iar viața i-a fost curmată mult prea devreme în urma accidentului.

Astfel, în jurul orei 11.20, acesta a murit în urma unui accident rutier după ce ar fi pierdut controlul asupra motocicletei, intrând în coliziune cu parapetul metalic amplasat pe marginea părții carosabile. 

La scurt timp după aflarea veștii, apropiații au început să publice mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare:

,,Drum lin prieten drag”, a scris un bărbat. 

,,Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris un utilizator. 

Citește și: Cum s-a produs accidentul de pe Transalpina, între Laz și Căpâlna, în care un tânăr motociclist din Vințu de Jos și-a pierdut viața: A lovit un parapet metalic

Cum s-a produs accidentul

Din verificările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din comuna Vințu de Jos, în timp ce conducea o motocicletă, pe DN 67 C, la kilometrul 134, pe direcția de mers Sebeș- Șugag, ar fi pierdut controlul asupra acesteia, intrând în coliziune cu parapetul metalic amplasat pe marginea părții carosabile. 

În urma accidentului, din nefericire, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de către echipajele medicale, fiind declarat decesul acestuia. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

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