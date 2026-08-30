Cod portocaliu de furtuni în județul Alba: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru mai multe localități
Cod portocaliu de furtuni în județul Alba: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru mai multe localități
Un cod portocaliu nowcasting a fost emis de autorități, duminică, 30 august 2026, până la ora 16:30, în mai multe localități din județ.
COD PORTOCALIU NOWCASTING până la ora 16.30 – vor fi averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70…90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…4 cm), transmiste ISU Alba.
Zone vizate: Aiud, Teiuș, Ighiu, Galda de Jos, Mihalț, Lopadea Nouă, Stremț, Sântimbru, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Cricău, Rădești, Râmeț.
A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.
Recomandări pentru populație
Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.
În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;
Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.
Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.
Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.
Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.
Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.
Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.
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