Avertismentul transmis de Andrei Caramitru: ,,România are nevoie de 60 miliarde de euro anual ca să se finanțeze și refinanțeze. Cădem în management extern”

Andrei Caramitru avertizează că România riscă să ajungă într-o situație de „management extern” din partea creditorilor, dacă pierde accesul la fondurile europene sau nu respectă țintele asumate privind deficitul bugetar.

Textul integral publicat de Andrei Caramitru este următorul:

Repet încă o dată. România are nevoie de 60 miliarde de euro ANUAL ca să se finanțeze și refinanțeze. Două treimi din banii ăștia trebuie să vină din afară ca nu avem suficienți bani aici. Nu ai de unde lua, nici măcar pilonul 2 nu rezolvi nimic cu el. Dacă e cea mai mică sincopă undeva cat de mică – cădem direct în management gestionat de creditori adică Ecofin / FMI.

Dacă se pierde ancora fondurilor europene (de exemplu din cauză de derivă iliberala), sau dacă nu respectăm fix și precis cifrele agreate și semnate cu Europa pe deficitul bugetar – cădem în junk și e exod de capital de aici. Cădem fix în 3 săptămâni maxim în management extern adică Ecofin / FMI / troika. Nimeni nu are cum să salveze situația – americanii nu au instrumente sau apetit să ne dea atât de mulți bani. Fondurile americane vor vinde primele și întra și pe short direct. Nici chinezii never ever . Nici nimeni efectiv nu se poate la sumele astea . Ca să înțelegeți – 90 miliarde e suma mulți anuală care e dată Ucrainei de Europa. Noi avem nevoie de 60 ÎN FIECARE AN.

O spun cu toată responsabilitatea – nu e nici un fel de propagandă sau politică nimic în ce zic eu aici. Și mă pricep sincer vă zic- am lucrat ca expert pe criza din Grecia de atunci și pe multe alte situații echivalente inclusiv criza din 2008 și alte episoade de criză de datorii suverane. E meseria mea – ca expert în finanțări și refinanțări complexe. Am fost șeful pe Corporate Finance la McKinsey. Știu ce vorbesc.

De asta deriva din București e halucinantă total pentru oricine înțelege cifrele. Lumea se crucește . E ca și cum cineva care se declară în plus și anti european pro maga etc – vrea să dea cadou management-ul țării către Ecofin adică Germania și Olanda.

Totul se întâmplă pentru ca oamenii ăștia refuză să înțeleagă cifrele, nu le înțeleg , se enervează pe bănci pe BNR pe oricine le spune realitatea fac criză de nervi. Mergem înainte tovarăși suntem aproape de obiectiv ! Luăm toată puterea !

Apropo – e imposibil să existe aici vreo derivă iliberala. Nu au bani pentru așa ceva . Dar ei încearcă disperați și apasă pe accelerație direct spre zid.

Ah și încă ceva. Restructurarea Greciei nu a fost doar financiară. Nu nu. A fost făcută ca să distrugă toate conductele de bani ale fostului sistem de acolo. Troika a fost sistematică. De asta a dispărut tot ce era înainte acolo – pasok, siriza, baronii , tot.

Efectiv nu ai ce să mai zici. Te asiguri ca nu ești lângă ei în mașină și îți protejezi ce poți să protejezi și asta e. Nu avem ce face .

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