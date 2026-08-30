Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate”
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate”
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului convocarea de urgență a conducerii ANRE, pe fondul blocării unor noi capacități de producție și stocare a energiei.
Sindicaliștii susțin că zeci de operatori așteaptă licențele necesare, în timp ce România se confruntă cu prețuri ridicate la energie și cu riscuri privind securitatea aprovizionării, scrie Adevărul.
BNS solicită Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților și Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale din Senat să convoace conducerea ANRE pentru a prezenta situația solicitărilor aflate în așteptare și să explice motivele întârzierilor.
„Într-un moment în care România se confruntă cu prețuri tot mai ridicate la energie și cu un risc crescut pentru securitatea aprovizionării, considerăm inacceptabil ca investiții în capacități noi de producție și stocare, unele dintre ele deja finalizate, să nu poată contribui la alimentarea pieței din cauza întârzierilor în procesul de autorizare”, transmite BNS, printr-un comunicat.
Potrivit informațiilor deținute de organizația sindicală, peste 50 de operatori economici așteaptă acordarea licențelor pentru producerea energiei electrice.
BNS susține că, în cazul în care aceste licențe ar fi fost emise la timp, pe piață ar fi putut intra „câteva sute de MW de capacitate de producție”, ceea ce ar fi contribuit la creșterea ofertei de energie și la reducerea presiunii existente asupra pieței.
În paralel, peste 200 de solicitări pentru autorizații de înființare a unor noi capacități de producție și stocare așteaptă să fie soluționate.
„Aprobarea acestora ar putea crea perspectiva intrării în piață, într-o etapă ulterioară, a altor sute de MW de capacitate”, afirmă BNS.
Sindicaliștii consideră că situația trebuie lămurită atât public, cât și instituțional, mai ales în contextul actual al pieței energetice.
„Blocarea sau întârzierea nejustificată a unor investiții care pot contribui la creșterea capacității energetice a României este o situație care trebuie clarificată public și instituțional. Într-o perioadă de criză energetică, fiecare MW disponibil contează!”, se arată în comunicat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Avertismentul transmis de Andrei Caramitru: ,,România are nevoie de 60 miliarde de euro anual ca să se finanțeze și refinanțeze. Cădem în management extern”
Avertismentul transmis de Andrei Caramitru: ,,România are nevoie de 60 miliarde de euro anual ca să se finanțeze și refinanțeze. Cădem în management extern” Andrei Caramitru avertizează că România riscă să ajungă într-o situație de „management extern” din partea creditorilor, dacă pierde accesul la fondurile europene sau nu respectă țintele asumate privind deficitul bugetar. Textul […]
Prețurile porumbului și grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani: Care sunt motivele
Prețurile porumbului și grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani: Care sunt motivele Prețurile porumbului și grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani, însă evoluția celor două cereale este determinată de factori diferiți. În cazul porumbului, creșterea este susținută de temerile privind oferta din SUA, […]
Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți”
Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți” ANPC a demarat o amplă campanie de controale în benzinării pentru a verifica respectarea prevederilor Legii nr. 162/2026, inclusiv adaosul comercial practicat și modul în care sunt modificate zilnic prețurile carburanților. Duminică, 30 august, benzina și motorina și-au […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate”
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate” Blocul...
Avertismentul transmis de Andrei Caramitru: ,,România are nevoie de 60 miliarde de euro anual ca să se finanțeze și refinanțeze. Cădem în management extern”
Avertismentul transmis de Andrei Caramitru: ,,România are nevoie de 60 miliarde de euro anual ca să se finanțeze și refinanțeze....
Știrea Zilei
Foto | Cine este tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident între Laz și Căpâlna. Juca fotbal la Spicul Daia Română: ,,Drum lin prieten drag”
Cine este tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident între Laz și Căpâlna: ,,Drum lin...
Cum s-a produs accidentul de pe Transalpina, între Laz și Căpâlna, în care un tânăr motociclist din Vințu de Jos și-a pierdut viața: A lovit un parapet metalic
Cum s-a produs accidentul de pe Transalpina, între Laz și Căpâlna, în care un tânăr motociclist din Vințu de Jos...
Curier Județean
Cod portocaliu de furtuni în județul Alba: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru mai multe localități
Cod portocaliu de furtuni în județul Alba: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru mai multe localități Un cod portocaliu nowcasting...
Cod galben de averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Alba: Localitățile vizate
Cod galben de averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Alba: Localitățile vizate Un cod galben de furtuni,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...