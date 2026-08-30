Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate”

Blocul Național Sindical solicită Parlamentului convocarea de urgență a conducerii ANRE, pe fondul blocării unor noi capacități de producție și stocare a energiei.

Sindicaliștii susțin că zeci de operatori așteaptă licențele necesare, în timp ce România se confruntă cu prețuri ridicate la energie și cu riscuri privind securitatea aprovizionării, scrie Adevărul.

BNS solicită Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților și Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale din Senat să convoace conducerea ANRE pentru a prezenta situația solicitărilor aflate în așteptare și să explice motivele întârzierilor.

„Într-un moment în care România se confruntă cu prețuri tot mai ridicate la energie și cu un risc crescut pentru securitatea aprovizionării, considerăm inacceptabil ca investiții în capacități noi de producție și stocare, unele dintre ele deja finalizate, să nu poată contribui la alimentarea pieței din cauza întârzierilor în procesul de autorizare”, transmite BNS, printr-un comunicat.

Potrivit informațiilor deținute de organizația sindicală, peste 50 de operatori economici așteaptă acordarea licențelor pentru producerea energiei electrice.

BNS susține că, în cazul în care aceste licențe ar fi fost emise la timp, pe piață ar fi putut intra „câteva sute de MW de capacitate de producție”, ceea ce ar fi contribuit la creșterea ofertei de energie și la reducerea presiunii existente asupra pieței.

În paralel, peste 200 de solicitări pentru autorizații de înființare a unor noi capacități de producție și stocare așteaptă să fie soluționate.

„Aprobarea acestora ar putea crea perspectiva intrării în piață, într-o etapă ulterioară, a altor sute de MW de capacitate”, afirmă BNS.

Sindicaliștii consideră că situația trebuie lămurită atât public, cât și instituțional, mai ales în contextul actual al pieței energetice.

„Blocarea sau întârzierea nejustificată a unor investiții care pot contribui la creșterea capacității energetice a României este o situație care trebuie clarificată public și instituțional. Într-o perioadă de criză energetică, fiecare MW disponibil contează!”, se arată în comunicat.

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