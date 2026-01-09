VIDEO ȘTIREA TA | ,,E foarte greu sa ajung la serviciu. Sun la taxi și nu vrea să vină din cauza drumului foarte rău”. Strada din Micești unde mașinile ,,se luptă” cu zăpada

,,E foarte greu sa ajung la serviciu. Sun la taxi și nu vrea să vină din cauza drumului foarte rău”. Strada din Micești unde mașinile ,,se luptă” cu zăpada

Locuitorii de pe o stradă din Micești sunt exasperați din cauza stării drumului pe care locuiesc, după ce zăpada abundentă și-a făcut simțită prezența în ultimele zile în oraș.

Mai exact, strada Modena a fost afectată puternic de ninsoare și de lipsa intervențiilor autorităților. Un locuitor a semnalat problema către Ziarul Unirea, spunând că: „Locuiesc în Micești, pe strada Modena, și e foarte greu să ajung la serviciu deoarece strada e dezastru”.

Persoana a continuat, spunând că situația a ajuns până în punctul în care nici măcar taximetriștii nu se complică sau nu riscă să intre pe stradă, din cauza zăpezii și a drumului aproape impracticabil.

„Când sun la taxi nu vrea să vină din cauza drumului foarte rău. Am făcut foarte multe sesizări la Primăria Alba și a venit doar într-o zi fără a face mare lucru”, a mai explicat locuitorul străzii Modena pentru Ziarul Unirea.

