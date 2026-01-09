VIDEO ȘTIREA TA | ,,E foarte greu sa ajung la serviciu. Sun la taxi și nu vrea să vină din cauza drumului foarte rău”. Strada din Micești unde mașinile ,,se luptă” cu zăpada
,,E foarte greu sa ajung la serviciu. Sun la taxi și nu vrea să vină din cauza drumului foarte rău”. Strada din Micești unde mașinile ,,se luptă” cu zăpada
Locuitorii de pe o stradă din Micești sunt exasperați din cauza stării drumului pe care locuiesc, după ce zăpada abundentă și-a făcut simțită prezența în ultimele zile în oraș.
Citește și: FOTO | O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am fost prezenți acolo unde a fost nevoie”
Mai exact, strada Modena a fost afectată puternic de ninsoare și de lipsa intervențiilor autorităților. Un locuitor a semnalat problema către Ziarul Unirea, spunând că: „Locuiesc în Micești, pe strada Modena, și e foarte greu să ajung la serviciu deoarece strada e dezastru”.
Persoana a continuat, spunând că situația a ajuns până în punctul în care nici măcar taximetriștii nu se complică sau nu riscă să intre pe stradă, din cauza zăpezii și a drumului aproape impracticabil.
„Când sun la taxi nu vrea să vină din cauza drumului foarte rău. Am făcut foarte multe sesizări la Primăria Alba și a venit doar într-o zi fără a face mare lucru”, a mai explicat locuitorul străzii Modena pentru Ziarul Unirea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO-ȘTIREA TA | Drumul dintre Șard și Ighiu arăta vineri dimineață ca o pârtie: „E mai ușor de parcurs cu sania decât pe patru roți”
Drumul dintre Șard și Ighiu arăta vineri dimineață ca o pârtie: „E mai ușor de parcurs cu sania decât pe patru roți” Drumul Județean 107H din Alba arăta ca o pârtie de schi pe sectorul dintre Șard și Ighiu, în dimineața zilei de vineri, 9 ianuarie 2026, după ninsorile și viscolul din ultima perioadă, a […]
VIDEO ȘTIREA TA | Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă
Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă Drumul dintre Daia Română și Sebeș este blocat joi după-masa din cauza condițiilor meteo. Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă. Citește și: FOTO-ȘTIREA TA | Mașină blocată în zăpadă între Oarda […]
VIDEO ȘTIREA TA | Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire
Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire În noaptea de 7 spre 8 ianuarie a nins puternic în județ, iar mai multe zone se confruntă în această dimineață cu diverse probleme cauzate de nămeți. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest: Decizie la Curtea de Apel București
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din...
Accidente ușoare 2026 | Când e obligatorie constatarea amiabilă și când trebuie sesizată poliția în cadrul accidentelor ușoare
Accidente ușoare 2026 | Când e obligatorie constatarea amiabilă și când trebuie sesizată poliția în cadrul accidentelor ușoare În cadrul...
Știrea Zilei
FOTO | Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați
Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la...
FOTO | Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată cu 1.800 lei. Femeia a rămas și fără certificatul de înmatriculare
Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată...
Curier Județean
Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un început de zi mai sănătos și mai fericit
Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv si AB negativ: ,,Cererea de sânge este mare”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...