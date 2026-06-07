PENSII 2026 | Cât va costa cumpărarea unui an de vechime la pensie de la data de 1 iulie
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Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești”
Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești” Reuniți la Oradea în perioada 3–5 iunie 2026, președinții curților de apel din România lansează un avertisment dur la adresa Guvernului și a clasei politice, acuzând o nouă tentativă de subordonare a puterii judecătorești și de afectare a […]
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen Examenul de Bacalaureat 2026 se apropie, iar absolvenții de liceu din România trebuie să cunoască pe lângă materia pentru probele scrise, și regulile stricte de organizare. Ora de prezentare în centrul de examen, […]
Românii, notificați prin SMS când se apropie de consumul de energie estimat: Consumatorii vor putea da review-uri furnizorului
Românii, notificați prin SMS când se apropie de consumul de energie estimat: Consumatorii vor putea da review-uri furnizorului Românii vor fi notificați prin SMS de la furnizorul de energie electrică, în momentul când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatori să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca […]
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Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești”
Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești” Reuniți la Oradea...
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala...
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VIDEO | Bărbat de 50 de ani, din Oarda, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Beat mangă, a provocat un accident în Lancrăm
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ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
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UPDATE FOTO | ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă
ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă Un accident rutier s-a produs în seara zilei de sâmbătă,...
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce...
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Comunicat | O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Ieri a fost un moment de viitor, o...
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
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Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...