PENSII 2026 | Cât va costa cumpărarea unui an de vechime la pensie de la data de 1 iulie

Românii care intenționează să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie vor plăti mai mult începând cu 1 iulie 2026.

Creșterea salariului minim brut pe economie va duce automat la majorarea contribuției necesare pentru cumpărarea vechimii în sistemul public de pensii.

Cine poate cumpăra ani de vechime

Persoanele care nu au realizat stagiul minim sau complet de cotizare pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. Prin acest mecanism, pot fi acoperite perioadele în care nu au existat contribuții la sistemul public de pensii.

Perioada care poate fi cumpărată este cuprinsă între o lună și maximum șase ani, în funcție de necesitățile fiecărei persoane și de momentul pensionării.

Este important de reținut că pot fi cumpărate doar perioade necontributive, în care persoana nu a avut contract de muncă și nu s-a aflat în alte situații recunoscute de lege, precum studiile universitare sau serviciul militar.

Care este costul până la 1 iulie 2026

În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4.050 de lei. Contribuția minimă pentru asigurarea socială se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra acestui salariu.

Astfel:

Contribuția lunară minimă: 1.012,50 lei;

Costul pentru un an de vechime: 12.150 lei.

Persoanele interesate pot opta și pentru o contribuție mai mare decât nivelul minim, în funcție de venitul asigurat ales și de obiectivele privind pensia viitoare.

Cât va costa un an de vechime după 1 iulie

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, potrivit hotărârii aprobate de Guvern.

Ca urmare:

Contribuția lunară minimă va ajunge la 1.081,25 lei;

Costul unui an de stagiu de cotizare va urca la 12.975 lei.

Comparativ cu nivelul actual, cumpărarea unui an de vechime va fi mai scumpă cu 825 de lei.

De ce crește contribuția

Nivelul contribuției este direct legat de salariul minim brut pe economie. Deoarece baza minimă de calcul este reprezentată de acest indicator, orice majorare a salariului minim determină automat și creșterea sumelor care trebuie achitate pentru asigurarea socială facultativă.

Condițiile de pensionare

Potrivit legislației în vigoare, pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este necesar:

un stagiu minim de cotizare de 15 ani;

un stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

Pentru cei care au perioade fără contribuții, cumpărarea vechimii rămâne una dintre soluțiile prin care își pot completa stagiul necesar pentru pensionare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)