FOTO | O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am fost prezenți acolo unde a fost nevoie”

O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am fost prezenți acolo unde a fost nevoie”

Siguranța comunității este o responsabilitate comună, sunt de părere reprezentanții unei firme din Alba Iulia, care au decis că este și de datoria lor să dea o mână de ajutor la deszăpezirea orașului.

Astfel, oameni dedicați și utilaje pregătite, aceștia au ieșit pe străzile și drumurile din Alba Iulia și au dat o mână de ajutor la îndepărtarea zăpezii pentru ca participanții la trafic să circule în siguranță.

Vineri, 9 ianuarie 2026, echipele SC Urs Construct Alba SRL au intervenit la deszăpezire pentru a sprijini Municipiul Alba Iulia, contribuind la menținerea drumurilor practicabile și la siguranța tuturor participanților la trafic.

,,Cu utilaje pregătite și oameni dedicați, am fost prezenți acolo unde a fost nevoie, demonstrând încă o dată că implicarea și solidaritatea fac diferența, mai ales în condiții meteo dificile

Mulțumim echipei din teren pentru promptitudine și profesionalism!”, au transmis reprezentanții firmei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI