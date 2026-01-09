Rămâi conectat

FOTO | O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am fost prezenți acolo unde a fost nevoie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

De

O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am fost prezenți acolo unde a fost nevoie"

Siguranța comunității este o responsabilitate comună, sunt de părere reprezentanții unei firme din Alba Iulia, care au decis că este și de datoria lor să dea o mână de ajutor la deszăpezirea orașului.

Astfel, oameni dedicați și utilaje pregătite, aceștia au ieșit pe străzile și drumurile din Alba Iulia și au dat o mână de ajutor la îndepărtarea zăpezii pentru ca participanții la trafic să circule în siguranță.

Vineri, 9 ianuarie 2026, echipele SC Urs Construct Alba SRL au intervenit la deszăpezire pentru a sprijini Municipiul Alba Iulia, contribuind la menținerea drumurilor practicabile și la siguranța tuturor participanților la trafic.

,,Cu utilaje pregătite și oameni dedicați, am fost prezenți acolo unde a fost nevoie, demonstrând încă o dată că implicarea și solidaritatea fac diferența, mai ales în condiții meteo dificile

Mulțumim echipei din teren pentru promptitudine și profesionalism!”, au transmis reprezentanții firmei.

