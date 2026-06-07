Actualitate

FOTO | AMENZI de peste 3,6 milioane de lei în doar 5 zile în România: Sute de nereguli descoperite în magazine și locuri de agrement pentru copii

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

AMENZI de peste 3,6 milioane de lei în doar 5 zile în România: Sute de nereguli descoperite în magazine și locuri de agrement pentru copii

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat, în perioada 1-5 iunie, 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate la mai mult de 1.300 de operatori economici din întreaga țară.

Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor de desfășurare a activităților de agrement, cu accent pe spațiile destinate copiilor și tinerilor, în contextul Zilei Internaționale a Copilului. Comisarii ANPC au inspectat peste 180 de astfel de locații pentru a evalua respectarea normelor de siguranță și protecție a consumatorilor.

În urma controalelor, au fost aplicate și 612 avertismente. Totodată, autoritatea a dispus retragerea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 157.000 de lei, oprirea temporară a vânzării unor produse în valoare de peste 174.000 de lei și suspendarea activității pentru 28 de operatori economici până la remedierea deficiențelor constatate.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei.

Printre cele mai grave nereguli identificate se numără funcționarea unor spații fără autorizațiile necesare, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea de produse degradate sau fără elemente de identificare, precum și probleme de igienă în blocurile alimentare.

În zonele de agrement pentru copii au fost descoperite deficiențe care pot pune în pericol siguranța utilizatorilor: lipsa informațiilor privind limitele de vârstă și înălțime, echipamente uzate, elemente metalice nesecurizate la tobogane, ancorarea necorespunzătoare a echipamentelor gonflabile, instalații electrice neizolate și lipsa documentației tehnice aferente echipamentelor folosite.

sursa foto: ANPC

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești”

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

7 iunie 2026

De

Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești” Reuniți la Oradea în perioada 3–5 iunie 2026, președinții curților de apel din România lansează un avertisment dur la adresa Guvernului și a clasei politice, acuzând o nouă tentativă de subordonare a puterii judecătorești și de afectare a […]

Citește mai mult

Actualitate

Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 iunie 2026

De

Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen Examenul de Bacalaureat 2026 se apropie, iar absolvenții de liceu din România trebuie să cunoască pe lângă materia pentru probele scrise, și regulile stricte de organizare. Ora de prezentare în centrul de examen, […]

Citește mai mult

Actualitate

Românii, notificați prin SMS când se apropie de consumul de energie estimat: Consumatorii vor putea da review-uri furnizorului

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

7 iunie 2026

De

Românii, notificați prin SMS când se apropie de consumul de energie estimat: Consumatorii vor putea da review-uri furnizorului Românii vor fi notificați prin SMS de la furnizorul de energie electrică, în momentul când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatori să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca […]

Citește mai mult