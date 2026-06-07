FOTO | AMENZI de peste 3,6 milioane de lei în doar 5 zile în România: Sute de nereguli descoperite în magazine și locuri de agrement pentru copii

AMENZI de peste 3,6 milioane de lei în doar 5 zile în România: Sute de nereguli descoperite în magazine și locuri de agrement pentru copii

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat, în perioada 1-5 iunie, 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate la mai mult de 1.300 de operatori economici din întreaga țară.

Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor de desfășurare a activităților de agrement, cu accent pe spațiile destinate copiilor și tinerilor, în contextul Zilei Internaționale a Copilului. Comisarii ANPC au inspectat peste 180 de astfel de locații pentru a evalua respectarea normelor de siguranță și protecție a consumatorilor.

În urma controalelor, au fost aplicate și 612 avertismente. Totodată, autoritatea a dispus retragerea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 157.000 de lei, oprirea temporară a vânzării unor produse în valoare de peste 174.000 de lei și suspendarea activității pentru 28 de operatori economici până la remedierea deficiențelor constatate.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei.

Printre cele mai grave nereguli identificate se numără funcționarea unor spații fără autorizațiile necesare, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea de produse degradate sau fără elemente de identificare, precum și probleme de igienă în blocurile alimentare.

În zonele de agrement pentru copii au fost descoperite deficiențe care pot pune în pericol siguranța utilizatorilor: lipsa informațiilor privind limitele de vârstă și înălțime, echipamente uzate, elemente metalice nesecurizate la tobogane, ancorarea necorespunzătoare a echipamentelor gonflabile, instalații electrice neizolate și lipsa documentației tehnice aferente echipamentelor folosite.