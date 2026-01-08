Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

De

Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă

Drumul dintre Daia Română și Sebeș este blocat joi după-masa din cauza condițiilor meteo. Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă.

Citește și: FOTO-ȘTIREA TA | Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol”

Imaginile au fost surprinse de un cititor ziarulunirea.ro aflat pe drumul spre Daia și trimise pe adresa redacției: ,,Sebeș – Daia Română, drumul este blocat, administrația locală 0 în situația asta, atât la Sebeș cât și la Daia Română”, a transmis șoferul blocat în marea de zăpadă.

Reamintim că pe mai multe tronsoane de drum din Alba se circulă în condiții grele de iarnă. Județul nostru se află sub avertizare cod galben de ninsori, ger și viscol până în data de 10 ianuarie 2026.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale, județene și comunale se desfășoară în condiții de iarnă. Media zilnică a utilajelor dislocate este de 237.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

8 ianuarie 2026

De

Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire În noaptea de 7 spre 8 ianuarie a nins puternic în județ, iar mai multe zone se confruntă în această dimineață cu diverse probleme cauzate de nămeți.  […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

8 ianuarie 2026

De

Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol” O mașină a rămas blocată în zăpadă în dimineața zilei de joi, 8 ianuarie 2026, între Oarda de Sus și Oarda de Jos. „Sunt condiții dificile, de iarnă adevărată în zonă. E zăpadă mare și viscol. Sunt blocat […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Mai mulți locuitori dintr-un cartier din Alba Iulia, mobilizare exemplară: Și-au unit forțele pentru a deszăpezi două străzi în seara de Bobotează

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

7 ianuarie 2026

De

Mai mulți locuitori dintr-un cartier din Alba Iulia, mobilizare exemplară: Și-au unit forțele pentru a deszăpezi două străzi în seara de Bobotează Mai mulți locuitori dintr-un cartier din Alba Iulia s-au mobilizat exemplar în cursul serii de Bobotează pentru a deszăpezi străzile Poligonului și Alexandru cel Bun, într-o acțiune civică menită să asigure accesul în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 56 de minute

Recomandări ale autorităților în contextul noului episod de iarnă severă: „Urmăriți constant buletinele meteorologice și evitați deplasările neesențiale”

DSU, recomandări în contextul vremii nefavorabile Autoritățile au transmis, joi, 8 ianuarie 2026, o serie de recomandări populației în contextul...
Actualitateacum 2 ore

Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarketurilor, inclusiv din Alba. Motivul

Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarket-urilor. Motivul Nestlé a anunțat retragerea mai multor loturi...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba

Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba Un...
Ştirea zileiacum 5 ore

UPDATE VIDEO | Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța a respins ca nefondată contestația inculpatei

Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să...

Curier Județean

Curier Județeanacum 31 de minute

ACCIDENT în Alba: Un autoturism a acroșat o țeavă de gaz în Vințu de Jos

ACCIDENT în Alba: Un autoturism a acroșat o țeavă de gaz în Vințu de Jos Un accident rutier a avut...
Curier Județeanacum o oră

7 ianuarie 2026 | Sute de persoane și autovehicule verificate în Alba: Acțiune de prevenire și combatere a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive

Acțiune, pe raza județului Alba, pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național

Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Politică Administrațieacum 22 de ore

FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile

Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni

8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Opinii - Comentariiacum o zi

Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism

Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea