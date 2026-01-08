VIDEO ȘTIREA TA | Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă

Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă

Drumul dintre Daia Română și Sebeș este blocat joi după-masa din cauza condițiilor meteo. Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă.

Imaginile au fost surprinse de un cititor ziarulunirea.ro aflat pe drumul spre Daia și trimise pe adresa redacției: ,,Sebeș – Daia Română, drumul este blocat, administrația locală 0 în situația asta, atât la Sebeș cât și la Daia Română”, a transmis șoferul blocat în marea de zăpadă.

Reamintim că pe mai multe tronsoane de drum din Alba se circulă în condiții grele de iarnă. Județul nostru se află sub avertizare cod galben de ninsori, ger și viscol până în data de 10 ianuarie 2026.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale, județene și comunale se desfășoară în condiții de iarnă. Media zilnică a utilajelor dislocate este de 237.

