VIDEO ȘTIREA TA | Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă
Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă
Drumul dintre Daia Română și Sebeș este blocat joi după-masa din cauza condițiilor meteo. Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă.
Citește și: FOTO-ȘTIREA TA | Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol”
Imaginile au fost surprinse de un cititor ziarulunirea.ro aflat pe drumul spre Daia și trimise pe adresa redacției: ,,Sebeș – Daia Română, drumul este blocat, administrația locală 0 în situația asta, atât la Sebeș cât și la Daia Română”, a transmis șoferul blocat în marea de zăpadă.
Reamintim că pe mai multe tronsoane de drum din Alba se circulă în condiții grele de iarnă. Județul nostru se află sub avertizare cod galben de ninsori, ger și viscol până în data de 10 ianuarie 2026.
Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale, județene și comunale se desfășoară în condiții de iarnă. Media zilnică a utilajelor dislocate este de 237.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire
Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire În noaptea de 7 spre 8 ianuarie a nins puternic în județ, iar mai multe zone se confruntă în această dimineață cu diverse probleme cauzate de nămeți. […]
FOTO-ȘTIREA TA | Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol”
Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol” O mașină a rămas blocată în zăpadă în dimineața zilei de joi, 8 ianuarie 2026, între Oarda de Sus și Oarda de Jos. „Sunt condiții dificile, de iarnă adevărată în zonă. E zăpadă mare și viscol. Sunt blocat […]
VIDEO ȘTIREA TA | Mai mulți locuitori dintr-un cartier din Alba Iulia, mobilizare exemplară: Și-au unit forțele pentru a deszăpezi două străzi în seara de Bobotează
Mai mulți locuitori dintr-un cartier din Alba Iulia, mobilizare exemplară: Și-au unit forțele pentru a deszăpezi două străzi în seara de Bobotează Mai mulți locuitori dintr-un cartier din Alba Iulia s-au mobilizat exemplar în cursul serii de Bobotează pentru a deszăpezi străzile Poligonului și Alexandru cel Bun, într-o acțiune civică menită să asigure accesul în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Recomandări ale autorităților în contextul noului episod de iarnă severă: „Urmăriți constant buletinele meteorologice și evitați deplasările neesențiale”
DSU, recomandări în contextul vremii nefavorabile Autoritățile au transmis, joi, 8 ianuarie 2026, o serie de recomandări populației în contextul...
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarketurilor, inclusiv din Alba. Motivul
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarket-urilor. Motivul Nestlé a anunțat retragerea mai multor loturi...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba
Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba Un...
UPDATE VIDEO | Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța a respins ca nefondată contestația inculpatei
Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să...
Curier Județean
ACCIDENT în Alba: Un autoturism a acroșat o țeavă de gaz în Vințu de Jos
ACCIDENT în Alba: Un autoturism a acroșat o țeavă de gaz în Vințu de Jos Un accident rutier a avut...
7 ianuarie 2026 | Sute de persoane și autovehicule verificate în Alba: Acțiune de prevenire și combatere a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive
Acțiune, pe raza județului Alba, pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Opinii Comentarii
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...