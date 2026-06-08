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Ilie Bolojan, după discuția cu premierul desemnat Eugen Tomac: ,,A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Ilie Bolojan, după discuția cu premierul Eugen Tomac: ,,A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”

Liderul PNL și premierul demis, Ilie Bolojan, a afirmat luni că discuția purtată cu Eugen Tomac a fost una în care „ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”. Acesta a precizat că viitorul executiv trebuie să beneficieze de o majoritate parlamentară solidă.

În opinia sa, un guvern lipsit de o susținere politică explicită nu poate duce mai departe reformele necesare României.

,,Am discutat direct, vizavi de formarea guvernului”, a spus Ilie Bolojan, la finalul întâlnirii cu Eugen Tomac, potrivit Antena 3 CNN.

,,Un guvern care nu are o susținere politică nu este o soluție. Nu are posibilitatea să continue reformele. Trebuie susținere parlamentară. Dacă nu are susținere explicită, nu poate duce la capăt reformele”, a declarat Bolojan.

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost legat de fondurile europene. Ilie Bolojan a spus că există nouă legi privind granturile europene care trebuie aprobate în Parlament, pentru ca România să nu piardă bani importanți, mai notează sursa citată. 

„Am discutat despre urgentarea finalizării lucrărilor, ca să nu pierdem sumele pentru granturi, iar cele pentru împrumuturi să rămână într-o pondere importantă, chiar dacă unele lucrări nu pot fi terminate”, a spus Bolojan.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și problema deficitelor, reducerea cheltuielilor statului, eficientizarea guvernării și buna funcționare a economiei.

„A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a anunțat că miercuri sau joi va fi convocat Biroul Politic Național al PNL, pentru ca partidul să ia o decizie privind poziționarea față de viitorul guvern.

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