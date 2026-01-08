FOTO-ȘTIREA TA | Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol”

Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol”

O mașină a rămas blocată în zăpadă în dimineața zilei de joi, 8 ianuarie 2026, între Oarda de Sus și Oarda de Jos.

„Sunt condiții dificile, de iarnă adevărată în zonă. E zăpadă mare și viscol. Sunt blocat cu mașina de 20 de minute”, a transmis pentru ziarulunirea.ro, în jurul orei 8.30, șoferul mașinii.

În noaptea de 7 spre 8 ianuarie 2026 a nins din nou în județul Alba.

Este de altfel în vigoare, până joi, 8 ianuarie 2026, la ora 12.00, un Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului.

Acesta vizează mai mult de jumătate din țară.

