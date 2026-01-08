VIDEO ȘTIREA TA | Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire

Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire

În noaptea de 7 spre 8 ianuarie a nins puternic în județ, iar mai multe zone se confruntă în această dimineață cu diverse probleme cauzate de nămeți.

Într-o astfel de situație se află și drumul dintre Oarda de Jos și Oarda de Sus, pe partea dreaptă a Văii, deoarece circulația este complet blocată.

Autoturismele au rămas blocate în stratul gros de zăpadă și nu au putut să își continue deplasarea. Din această cauză, oamenii s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți pentru a începe să deszăpezească. Autoritățile locale urmează să trimită, în scurt timp, un utilaj care să faciliteze procesul.

„Sunt condiții dificile, de iarnă adevărată în zonă. E zăpadă mare și viscol. Sunt blocat cu mașina de 20 de minute”, a transmis pentru ziarulunirea.ro, în jurul orei 8.30, șoferul unei mașini blocate.

