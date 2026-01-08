VIDEO ȘTIREA TA | Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire
Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire
În noaptea de 7 spre 8 ianuarie a nins puternic în județ, iar mai multe zone se confruntă în această dimineață cu diverse probleme cauzate de nămeți.
Într-o astfel de situație se află și drumul dintre Oarda de Jos și Oarda de Sus, pe partea dreaptă a Văii, deoarece circulația este complet blocată.
Autoturismele au rămas blocate în stratul gros de zăpadă și nu au putut să își continue deplasarea. Din această cauză, oamenii s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți pentru a începe să deszăpezească. Autoritățile locale urmează să trimită, în scurt timp, un utilaj care să faciliteze procesul.
Reamintim că, mai multe mașini au rămas blocate în zăpadă în dimineața zilei de joi, 8 ianuarie 2026, între Oarda de Sus și Oarda de Jos.
„Sunt condiții dificile, de iarnă adevărată în zonă. E zăpadă mare și viscol. Sunt blocat cu mașina de 20 de minute”, a transmis pentru ziarulunirea.ro, în jurul orei 8.30, șoferul unei mașini blocate.
