VIDEO ȘTIREA TA | Căprioară UCISĂ de o haită de câini pe o stradă din Alba Iulia. Localnicii sunt terifiați: ,,Trebuie să așteptăm până se întâmplă o tragedie?”

O întâmplare șocantă a avut loc pe strada Ana Aslan, lângă centrul Maria Beatrice din Alba Iulia, atunci când o haită de câini agresivi au atacat și omorât o căprioară, în plină zi, lângă casele locuitorilor din zonă. Evenimente asemănătoare au avut loc și în trecut, iar localnicii s-au săturat de nepăsarea autorităților.

Momentul atacului de astăzi, 15 octombrie, a fost surprins și filmat de către un locatar din zonă, apoi publicat pe o rețea de socializare. Bărbatul trage un semnal de alarmă, spunând că astfel de momente se petrec în mod repetat, iar o eventuală tragedie s-ar putea petrece dacă organele competente nu intervin cu promptitudine pentru a rezolva problema.

Bărbatul spune că este cel puțina a 5-a oară când locuitorii solicită intervenția autorităților, după ce, în trecut patrupezii ar fi omorât mai multe pisici și rănit un alt câine. Pericolul devine cu atât mai mare deoarece în acea zonă mai multi copilași merg pe jos la școlă. În aceste momente, vânătorii s-ar afla în zona evenimentului, încercând să rezolve problema, au declarat locuitorii pentru ziarulunirea.ro.

,,Trebuie să așteptăm până se întâmplă o tragedie?

Cerem intervenția imediată a Primăriei Alba Iulia și a serviciului de ecarisaj pentru capturarea acestor câini și protejarea oamenilor și a animalelor din cartier”, a scris bărbatul pe o rețea de socializare.

Animalele agresive ar aparține unui cioban care își păstorește oile în apropierea pădurii, pe străzile din zona Platou, fostele vii aflate la capătul Bulevardului Transilvaniei. Localnicii au depus, în repetate rânduri, plângeri la Poliție, la Primăria Alba Iulia, dar și la Armată, instituția care deține terenul, cerând rezolvarea problemei. Câinii agresivi au atacat animalele de companie ale oamenilor din zonă și, în mai multe rânduri, au fost la un pas să muște și trecători. Reamintim că, ziarulunirea.ro a semnalat problema câinilor agresivi din zonă și în trecut, însă problema persită și în ziua de azi.

Potrivit celor din zonă, ciobanul este alături de oi și câini în fiecare zi. Conform oamenilor, acesta ar fi anunțat din timp de venirea controalelor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI