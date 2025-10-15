VIDEO ȘTIREA TA | Căprioară UCISĂ de o haită de câini pe o stradă din Alba Iulia. Localnicii sunt terifiați: ,,Trebuie să așteptăm până se întâmplă o tragedie?”
VIDEO ȘTIREA TA | Căprioară UCISĂ de o haită de câini pe o stradă din Alba Iulia. Localnicii sunt terifiați: ,,Trebuie să așteptăm până se întâmplă o tragedie?”
O întâmplare șocantă a avut loc pe strada Ana Aslan, lângă centrul Maria Beatrice din Alba Iulia, atunci când o haită de câini agresivi au atacat și omorât o căprioară, în plină zi, lângă casele locuitorilor din zonă. Evenimente asemănătoare au avut loc și în trecut, iar localnicii s-au săturat de nepăsarea autorităților.
Momentul atacului de astăzi, 15 octombrie, a fost surprins și filmat de către un locatar din zonă, apoi publicat pe o rețea de socializare. Bărbatul trage un semnal de alarmă, spunând că astfel de momente se petrec în mod repetat, iar o eventuală tragedie s-ar putea petrece dacă organele competente nu intervin cu promptitudine pentru a rezolva problema.
Bărbatul spune că este cel puțina a 5-a oară când locuitorii solicită intervenția autorităților, după ce, în trecut patrupezii ar fi omorât mai multe pisici și rănit un alt câine. Pericolul devine cu atât mai mare deoarece în acea zonă mai multi copilași merg pe jos la școlă. În aceste momente, vânătorii s-ar afla în zona evenimentului, încercând să rezolve problema, au declarat locuitorii pentru ziarulunirea.ro.
,,Trebuie să așteptăm până se întâmplă o tragedie?
Cerem intervenția imediată a Primăriei Alba Iulia și a serviciului de ecarisaj pentru capturarea acestor câini și protejarea oamenilor și a animalelor din cartier”, a scris bărbatul pe o rețea de socializare.
Citește și: FOTO ȘTIREA TA | Alba Iulia, ”sat cu câini” mulți și răi, care păzesc… oile! O turmă de mioare cu 7 patrupede, spaima oamenilor: ”Ne umplem de căpușe și ne atacă dulăii”
Animalele agresive ar aparține unui cioban care își păstorește oile în apropierea pădurii, pe străzile din zona Platou, fostele vii aflate la capătul Bulevardului Transilvaniei. Localnicii au depus, în repetate rânduri, plângeri la Poliție, la Primăria Alba Iulia, dar și la Armată, instituția care deține terenul, cerând rezolvarea problemei. Câinii agresivi au atacat animalele de companie ale oamenilor din zonă și, în mai multe rânduri, au fost la un pas să muște și trecători. Reamintim că, ziarulunirea.ro a semnalat problema câinilor agresivi din zonă și în trecut, însă problema persită și în ziua de azi.
Potrivit celor din zonă, ciobanul este alături de oi și câini în fiecare zi. Conform oamenilor, acesta ar fi anunțat din timp de venirea controalelor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Drumul dintre Oașa și Luncile Prigoanei s-a rupt sub greutatea unei macarale
FOTO ȘTIREA TA | Drumul dintre Oașa și Luncile Prigoanei s-a rupt sub greutatea unei macarale O porțiune din drumul forestier care leagă Barajul de la Oașa de Luncile Prigoanei s-a surpat sub greutatea unei macarale de mare tonaj. Incidentul a fost surprins într-o fotografie transmisă redacție ziarulunirea.ro de către un cititor aflat în zonă. […]
FOTO ȘTIREA TA | Trafic îngreunat pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Mare, mare nesimțire și ignoranță!” – dimineți de coșmar pentru șoferi
Trafic îngreunat pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Mare, mare nesimțire și ignoranță!” – dimineți de coșmar pentru șoferi O cititoare a semnalat în această dimineață pentru ziarulunirea.ro, probleme serioase de trafic în zona Emil Racoviță din Alba Iulia, unde lucrările aflate în desfășurare au îngreunat foarte mult circulația între blocuri. „Așa arată și […]
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la cote maxime în traficul din Alba! Șofer din Cluj, surprins mergând pe contrasens pe o bretea de acces
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la cote maxime în traficul din Alba! Șofer din Cluj, surprins mergând pe contrasens pe o bretea de acces dinspre autostradă O întâmplare care demonstrează neatenția și inconștiența de nedescris a unor șoferi, care pune viața tuturor participanților la trafic în pericol, a fost surprinsă astăzi, 10 octombrie, în Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Sănătății: Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite, pentru toți românii, indiferent dacă sunt sau nu asigurați!
Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite, pentru toți românii, indiferent dacă sunt sau nu asigurați! Ministerul Sănătății face un apel...
Românii plătesc cel mai mare preţ la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Ministrul Energiei: ,,Cifrele vorbesc de la sine”
Românii plătesc cel mai mare preţ la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Ce spune Ministrul Energiei Cel...
Știrea Zilei
VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiunea, filmată în timp ce se plimba pe o stradă
VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiumea, filmată in timp ce se plimba pe o stradă Un urs a fost...
Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Gabriel Pleșa, după discuția cu premierul: ,,L-am invitat alături de albaiulieni”
Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie de la Alba Iulia Primarul Gabriel Pleșa...
Curier Județean
Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național Un bărbat din Șpring a...
Bărbat din Aiud, CERCETAT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii după ce l-au oprit la volan pe o stradă din oraș
Bărbat din Aiud, CERCETAT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii după ce l-au oprit pentru control Un bărbat din...
Politică Administrație
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
Opinii Comentarii
15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini
15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini În fiecare an, pe 15 octombrie, marcăm la nivel mondial, Ziua...
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...