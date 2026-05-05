FOTO | O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum, exponatul lunii mai 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum, exponatul lunii mai 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Miercuri, 6 mai 2026, de la ora 11:00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, va avea loc vernisarea Exponatului lunii mai: O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

La începutul primăverii anului 2023 distrugerea cu un utilaj a unui sarcofag roman cu inscripție în zona Cimitirului Municipal (Maieri) din Alba Iulia și semnalarea acestui fapt pe o pagina de socializare a Muzeului Unirii, a atras atenția presei și a determinat o cercetare arheologică de amploare.

Cu ocazia efectuării acestei cercetări preventive în ceea ce rămăsese neafectat din zona de extindere vestică a Cimitirului au fost descoperite o serie de complexe arheologice (63 la număr) databile în perioada de tranziție spre epoca bronzului, în perioada romană, precum și un orizont de locuire din secolele IX-XI. Procentual, cele mai multe dintre descoperiri sunt încadrabile în perioada romană.

Într-o primă etapă, printr-o decopertare mecanizată, a fost înlăturat stratului vegetal afectat de lucrările agricole. Cu această ocazie au ieșit la iveală sporadic câteva piese / materiale arheologice. Între acestea și o fibulă zoomorfă întreagă, fără analogii publicate până în prezent în Dacia romană și extrem de rară la nivelul descoperirilor din Imperiu.

Fibulele reprezintă piese de accesoriu cu care se prindeau în zona umărului anumite părți ale vestimentației, având aproximativ rolul unui ac de siguranță din ziua de astăzi.

Totodată, pe lângă caracterul utilitar aveau si rol ornamental, de podoabă sau de rang ori semn al apartenenței la o anumită comunitate. Erau confecționate de regulă din bronz prin turnare în tipar operațiune urmată de șlefuire și decorare, dacă era cazul. Existau, bineînțeles si fibule confecționate din metal prețios. Piese uzuale, acestea ilustrau moda vremii fiind, în funcție de provinciile imperiului, încadrabile în anumite tipologii. Cele mai numeroase sunt simple, rod al unor producții standardizate, de serie. Adesea în cercetările arheologice fibulele conferă putere de datare unui strat sau complex descoperit. Există însă și fibule deosebite prin decorul lor sau prin forma neobișnuită precum cea care va fi expusă la Muzeul Național al Unirii.

Această fibulă este realizată din bronz prin turnare în tipar având închiderea sub formă de balama. Este definită de prezența a două capete de cai la cele două extremități.

În lumea romană fibulele zoomorfe au diverse forme (câini, iepuri, pantere, tauri, cocoși, etc), cu numeroase variante. De regulă sunt confecționate din bronz (mai rar au fost descoperite din metal prețios), unele având decor emailat.

Fibulele zoomorfe cu reprezentări cabaline sunt bine documentate la nivelul Imperiului, câteva fiind descoperite și în Dacia. Acestea îmbracă diverse tipuri cu o serie de variante și subvariante.

Ceea ce diferențiază însă această piesă de restul este prezența celui de-al doilea cap în zona portagrafei.

Prezentarea va fi susținută de către dr. George Bounegru, cercetător științific al muzeului albaiulian si coordonatorul cercetării de acum trei ani din zona cimitirului.

