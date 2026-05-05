Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, zi când este și festivitatea de premiere a finalului de sezon organizată de AJF Alba

Finala Cupei României, faza județeană, Vitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, se dispută duminică, 14 iunie, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, zi când este și festivitatea de premiere a finalului de sezon, organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Acest duel, care trage cortina peste fotbalul din Alba, ediția 2025/2026, revine după 3 ani pe arena din minicipiul reședință de județ, ultima partidă de acest gen fiind în 2023, Industria Galda de Jos – Viitorul Vama Seacă (2-1). În 2024, ultimul act al competției „KO” s-a desfășurat la Cugir, a fost Viitorul Vama Seacă – Inter Unirea 5-1, iar în 2025, la Zlatna, CS Ocna Mureș – Hidro Meccanica Șugag 2-0.

În deschidere va fi și finala Cupei Județene, la prima ediție, rezervată formațiilor din Liga 5.

Pe lângă această decizie, Biroul Executiv al AJF Alba întrunit recent, în mod statutar, conform articolului 41 din Statutul AJF Alba, în prezența majorității membrilor săi, absentând motivați Iancu Iosif și Adrian Bicheși a mai analizat și alte aspect. S-a anailizat situația financiară a restanțelor membrilor afiliați, prezența unei delegații a AJF Alba la Arad, la Memorialul „Adi Lucaci”, dar și participarea campioanelor din Alba, Șugag, Ciugud și Bistra (feminin) la faza regională a Cupei Satelor, la Gura Râului (Sibiu).



