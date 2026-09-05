Video-Știrea Ta | Autostrada A 10 Sebeș-Turda: Cum arată sâmbătă, 5 septembrie 2026 surparea de la km 66 / „Se poate mai rău?”

Autostrada A 10 Sebeș-Turda: Cum arată sâmbătă, 5 septembrie 2026 surparea de la km 66 / „Se poate mai rău?”

Autostrada A10 Sebeș–Turda continuă să fie afectată de problemele de instabilitate a terenului din zona kilometrului 66.

Un cititor ziarulunirea.ro a trimis publicației noastre imagini surprinse la fața locului în după amiaza zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026.

„Se poate mai rău?”, se întreabă acesta.

Situația s-a agravat la începutul lunii iulie 2026. Pe sectorul cuprins aproximativ între km 65+900 și km 66+400, surparea a afectat puternic partea carosabilă și terasamentul.

Potrivit informațiilor comunicate atunci de DRDP Cluj, taluzul a cedat pe o lungime de peste 50 de metri, antrenând inclusiv parapetele de protecție.

Problema nu este însă una apărută pentru prima dată în 2026. Zona km 66 a înregistrat degradări și surpări repetate în anii anteriori. În 2023 au fost impuse restricții după o cedare a taluzului și au fost executate lucrări de consolidare, iar în 2024 au reapărut degradări pe același sector.

În 2025, DRDP Cluj a intervenit din nou, autoritățile vorbind despre persistența fenomenelor de instabilitate și agravarea progresivă a cedării drumului.

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