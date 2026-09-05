Video-Știrea Ta | Autostrada A 10 Sebeș-Turda: Cum arată sâmbătă, 5 septembrie 2026 surparea de la km 66 / „Se poate mai rău?”
Autostrada A 10 Sebeș-Turda: Cum arată sâmbătă, 5 septembrie 2026 surparea de la km 66 / „Se poate mai rău?”
Autostrada A10 Sebeș–Turda continuă să fie afectată de problemele de instabilitate a terenului din zona kilometrului 66.
Un cititor ziarulunirea.ro a trimis publicației noastre imagini surprinse la fața locului în după amiaza zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026.
„Se poate mai rău?”, se întreabă acesta.
Situația s-a agravat la începutul lunii iulie 2026. Pe sectorul cuprins aproximativ între km 65+900 și km 66+400, surparea a afectat puternic partea carosabilă și terasamentul.
Potrivit informațiilor comunicate atunci de DRDP Cluj, taluzul a cedat pe o lungime de peste 50 de metri, antrenând inclusiv parapetele de protecție.
Problema nu este însă una apărută pentru prima dată în 2026. Zona km 66 a înregistrat degradări și surpări repetate în anii anteriori. În 2023 au fost impuse restricții după o cedare a taluzului și au fost executate lucrări de consolidare, iar în 2024 au reapărut degradări pe același sector.
În 2025, DRDP Cluj a intervenit din nou, autoritățile vorbind despre persistența fenomenelor de instabilitate și agravarea progresivă a cedării drumului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea Ta
Foto știrea ta | Un pui de urs a fost călcat și omorât pe autostrada A10, Sebeș–Turda: Animalul a rămas pe marginea drumului
Un pui de urs a fost călcat și omorât pe autostrada A10, Sebeș–Turda: Animalul a rămas pe marginea drumului Un urs a fost omorât de un șofer pe autostrada A10, Sebeș–Turda, în zona Decea. Animalul a fost surprins de un autoturism și nu a mai putut fi salvat în urma impactului. Un urs de dimensiuni […]
Video știrea ta | E jale! Drumul județean 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, arată ca după război. Reacția autorităților: „În 2 săptămâni intrăm acolo”
E jale! Drumul județean 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, arată ca după război. Reacția autorităților: „În 2 săptămâni intrăm acolo” Drumul județean DJ 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, se află într-o stare precară, mai multe porțiuni ale carosabilului fiind degradate, cu gropi și alte probleme care deranjează șoferii care circulă în zonă. Un […]
Foto știrea ta | Lipsă de civilizație la Alba Iulia! Mai multe gunoaie, aruncate pe malul Ampoiului: ,,Este inadmisibil”
Lipsă de civilizație la Alba Iulia! Mai multe gunoaie, aruncate pe malul Ampoiului: ,,Este inadmisibil” O situație revoltătoare a fost semnalată pe malul Ampoiului, în zona Bărăbanț, în direcția Șard, acolo unde cantități semnificative de deșeuri au fost aruncate la întâmplare. În imaginile surprinse de un cititor al ziarulunirea.ro se pot observa, printre gunoaie, mai […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum se coc vinetele și cum le păstrăm la borcan sau în congelator. Rețete cu vinete pentru iarnă
Cum se coc vinetele și cum le păstrăm la borcan sau în congelator. Rețete cu vinete pentru iarnă Vinetele coapte...
Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial
Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial Primul interval de cursuri, conform calendarului oficial al anului școlar...
Știrea Zilei
Video | Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce a lovit trei mașini parcate
Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce...
Video | Bijuterii Mercedes pe patru roți, în inima Cetății Alba Carolina: Automobile istorice fac deliciul publicului din Alba Iulia
Bijuterii Mercedes pe patru roți, în inima Cetății Alba Carolina: Automobile istorice fac deliciul publicului din Alba Iulia Alba Iulia...
Curier Județean
Video | Apel umanitar pentru Mabel, micuța luptătoare care își dorește să meargă: Un copil minunat are nevoie, din nou, de sprijinul nostru
Apel umanitar pentru Mabel, micuța luptătoare care își dorește să meargă: Un copil minunat are nevoie, din nou, de sprijinul...
Video | Legume la prețul de anul trecut la Târgul Apulum Agraria 2026 de la Alba Iulia, în ciuda costurilor de producție tot mai apăsătoare. Producătoare din Șard: „A trebuit să udăm mult, consumând curent pe măsură”
Legume la prețul de anul trecut la Târgul Apulum Agraria 2026 de la Alba Iulia, în ciuda costurilor de producție...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...