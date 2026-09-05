Foto | Autostrada A1 Sebeș-Deva, pistă de curse în toiul nopții: 23 de șoferi sancționați, 4 au rămas fără permis

Autostrada A1 Sebeș-Deva, pistă de curse în toiul nopții: 23 de șoferi sancționați, 4 au rămas fără permis

Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva continuă acțiunile pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc limita legală de viteză. Activitățile vizează reducerea riscului rutier și asigurarea unui climat corespunzător de siguranță rutieră.

În acest context, în cursul nopții trecute, pe sectoarele autostrăzii A1 din județele Alba și Hunedoara au fost sancționați 23 de conducători auto pentru nerespectarea regimului legal de viteză. În cazul a patru dintre aceștia, cu vârste cuprinse între 22 și 41 de ani, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Printre cei sancționați se află și un conducător auto cu o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului de conducere. În cursul nopții trecute, în jurul orei 22:40, acesta a fost depistat pe autostrada A1, la kilometrul 325 C2, circulând cu viteza de 186 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 110 km/h.

Conducătorul auto de 22 de ani, din județul Ialomița, cu o experiență redusă la volan, având mai puțin de un an de la obținerea permisului de conducere, a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.946,25 de lei, iar polițiștii i-au reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Într-un alt caz, o persoană de 37 de ani, din județul Arad, a fost înregistrată de aparatul radar circulând cu viteza de 187 km/h, pe un sector de drum unde limita de viteză este de 130 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 4325 lei și reținerea permisului de conducere în vederea suspendării pentru o perioadă de 90 de zile, eliberându-i-se dovadă cu drept de circulație.

La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 21:55, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au depistat la km 325 C2 un șofer de 31 de ani, din județul Hunedoara, care circula cu viteza de 190 km/h. Și în acest caz, conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 1946.25 de lei și reținerea permisului de conducere în vederea suspendării pentru o perioadă de 90 de zile.

La data de 5 septembrie a.c., în jurul orei 00:15, tot pe Autostrada A1, la km 325 C2, a fost depistat un autoturism circulând cu viteza de 183 km/h, la volanul căruia se afla un bărbat de 41 de ani, din județul Sibiu. Șoferul a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 1946.25 lei și reținerea permisului de conducere în vederea suspendării pentru o perioadă de 90 de zile.

„Reamintim îndeosebi tinerilor conducători auto că drumul public nu este locul potrivit pentru căutarea adrenalinei. Pe timpul nopții, câmpul vizual se reduce, eventualele pericole sunt observate mai târziu, iar viteza excesivă diminuează considerabil timpul disponibil pentru evitarea unui accident.

Respectați regimul legal de viteză și adaptați permanent viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate!”, se arată într-un comunicat de presă.

sursa: IPJ Alba

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