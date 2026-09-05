Ştirea zilei

Video | Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce a lovit trei mașini parcate

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

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Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce a lovit trei mașini parcate

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Potrivit IPJ Alba, din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că în noaptea de 4/5 septembrie 2026, în jurul orei 03.50, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Lalelelor din municipiul Alba Iulia, ar fi acroșat trei autoturisme parcare regulamentar.

La solicitarea polițiștilor, bărbatul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest. De asemenea, bărbatul a refuzat și recoltarea mostrelor biologice.

În cursul zilei de 6 septembrie 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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