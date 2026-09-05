Video | Apel umanitar pentru Mabel, micuța luptătoare care își dorește să meargă: Un copil minunat are nevoie, din nou, de sprijinul nostru

Apel umanitar pentru Mabel, micuța luptătoare care își dorește să meargă: Un copil minunat are nevoie, din nou, de sprijinul nostru

Un drum lung, terapii epuizante și un singur vis: să poată merge. Mabel este un copil minunat, un suflet mic și puternic care duce, zi de zi, o luptă pe care niciun copil nu ar trebui să fie nevoit să o ducă. Se află în scaunul cu rotile și suferă de o boală foarte rară și chinuitoare, care îi impune tratamente și terapii complexe, unele dintre ele extrem de solicitante, inclusiv realizate sub anestezie generală.

Cu toate acestea, Mabel nu renunță.

Pentru ea, fiecare terapie înseamnă încă un pas spre visul pe care îl poartă în suflet: să meargă.

Familia face tot ce îi stă în putere pentru a-i oferi șansa la o viață cât mai aproape de normal. Iar terapiile sunt parte din această luptă neîntreruptă.

Recent, Mabel și mama ei au ajuns în Polonia, unde, timp de două săptămâni, micuța a urmat un program extrem de intens de recuperare.

„Mabel a muncit extrem de mult. Pot spune că la final de zi era epuizată. A făcut zilnic 7 terapii.”, povestește mama ei.

Două săptămâni de terapii și cazare au costat 4.950 de euro, o sumă uriașă pentru orice familie, dar care, pentru părinții lui Mabel, înseamnă o investiție în șansa copilului lor de a face progrese.

Mama lui Mabel a transmis un mesaj simplu, dar plin de emoție:

„Bună seara și Doamne Ajută! Vă mulțumim din inimă pentru gândul acesta de a o ajuta pe Mabel a noastră. Ne aflăm în Polonia, astăzi a fost ultima zi din cele două săptămâni. Mabel a muncit extrem de mult, pot spune că la final de zi era epuizată, a făcut zilnic 7 terapii. Pentru 2 săptămâni de terapii plus cazare am plătit suma de 4.950 €. Mâine dis-de-dimineață ne pornim spre Alba Iulia, unde ne așteaptă în jur de 13 ore de drum. Vă las mai jos un filmuleț cum a lucrat ea. Vă dorim o seară binecuvântată cu multă sănătate!”

În spatele acestor rânduri se află un copil care luptă cât pentru o mie.

Se află o mamă care își însoțește fetița la terapii, care o vede obosită după ore întregi de muncă și care continuă să spere.

Și se află un vis care poate părea simplu pentru unii dintre noi, dar care pentru Mabel înseamnă lumea întreagă: să se ridice și să meargă.

Mabel are nevoie de noi

Costurile tratamentelor și terapiilor sunt foarte mari, iar recuperarea este un proces de durată. Fiecare ședință, fiecare deplasare și fiecare etapă a tratamentului înseamnă cheltuieli pe care familia trebuie să le susțină pentru ca Mabel să poată continua lupta.

De aceea, apelul este adresat tuturor celor care pot și doresc să ajute.

Orice sprijin contează. O donație, indiferent de valoare, poate însemna o nouă ședință de terapie, o nouă deplasare sau încă o șansă pentru Mabel.

Iar pentru cei care nu pot ajuta financiar, există și un alt mod de a fi alături de ea: distribuirea acestui apel.

Poate că printre oamenii care vor vedea povestea ei se află cineva care poate ajuta. Poate că un gest mic, făcut de fiecare dintre noi, se poate transforma într-un ajutor uriaș pentru această familie.

Mabel este un copil care nu cere decât șansa de a lupta.

Șansa de a merge.

Haideți să îi fim alături și să o ajutăm să transforme acest vis în realitate.

Pentru Mabel. Pentru pașii ei. Pentru viitorul ei.

Cei care doresc să sprijine familia o pot contacta pe mama lui Mabel la numărul de telefon +39 340 172 0373 pentru detalii privind modalitatea de donație.

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