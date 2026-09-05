Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial
Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial
Primul interval de cursuri, conform calendarului oficial al anului școlar 2026-2027, este programat în perioada 7 septembrie – 23 octombrie 2026, urmat de vacanța de toamnă, între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026
Al doilea interval de cursuri se va desfășura între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026, după care elevii vor intra în vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027.
După revenirea la cursuri, începând din 11 ianuarie 2027, elevii vor avea cursuri până pe 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București. Stabilirea perioadei se face în urma consultării elevilor, părinților și cadrelor didactice.
Urmează vacanța mobilă, de o săptămână, programată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de județ. Cursurile vor fi reluate apoi până pe 23 aprilie 2027.
Vacanța de primăvară va avea loc între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar ultimul interval de cursuri se va desfășura între 5 mai și 18 iunie 2027.
Vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027 și se încheie pe 5 septembrie 2027.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Foto | Autostrada A1 Sebeș-Deva, pistă de curse în toiul nopții: 23 de șoferi sancționați, 4 au rămas fără permis
Autostrada A1 Sebeș-Deva, pistă de curse în toiul nopții: 23 de șoferi sancționați, 4 au rămas fără permis Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva continuă acțiunile pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc limita legală de viteză. Activitățile vizează reducerea riscului rutier și asigurarea unui climat corespunzător de siguranță rutieră. În acest context, în […]
Ilie Bolojan, atacat frontal de un fost ministru al Agriculturii: „Trebuie să plece înainte să pună agricultura românească pe butuci”
Ilie Bolojan, atacat frontal de un fost ministru al Agriculturii: „Trebuie să plece înainte să pună agricultura românească pe butuci” Fostul ministru al Agriculturii Florin Barbu lansează un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că riscă să ducă agricultura românească într-o situație critică. Barbu susține că fermierii nu mai […]
Călin Georgescu, primit cu scandări la Codăești-Vaslui: „Căline, Căline, poporul e cu tine!”
Călin Georgescu, primit cu scandări la Codăești-Vaslui: „Căline, Căline, poporul e cu tine!” Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost prezent, sâmbătă, în județul Vaslui, unde a fost întâmpinat de câteva sute de persoane în piața agroalimentară din Codăești. Susținătorii au scandat „Georgescu – președinte!” și „Căline, Căline, poporul e cu tine!”. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial
Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial Primul interval de cursuri, conform calendarului oficial al anului școlar...
Foto | Autostrada A1 Sebeș-Deva, pistă de curse în toiul nopții: 23 de șoferi sancționați, 4 au rămas fără permis
Autostrada A1 Sebeș-Deva, pistă de curse în toiul nopții: 23 de șoferi sancționați, 4 au rămas fără permis Polițiștii Biroului...
Știrea Zilei
Video | Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce a lovit trei mașini parcate
Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce...
Video | Bijuterii Mercedes pe patru roți, în inima Cetății Alba Carolina: Automobile istorice fac deliciul publicului din Alba Iulia
Bijuterii Mercedes pe patru roți, în inima Cetății Alba Carolina: Automobile istorice fac deliciul publicului din Alba Iulia Alba Iulia...
Curier Județean
Video | Legume la prețul de anul trecut la Târgul Apulum Agraria 2026 de la Alba Iulia, în ciuda costurilor de producție tot mai apăsătoare. Producătoare din Șard: „A trebuit să udăm mult, consumând curent pe măsură”
Legume la prețul de anul trecut la Târgul Apulum Agraria 2026 de la Alba Iulia, în ciuda costurilor de producție...
Video | Razie de amploare în Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă: Amenzi de peste 7.600 de lei
Razie de amploare în Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă: Amenzi de peste 7.600 de lei În noaptea...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...