Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial

Primul interval de cursuri, conform calendarului oficial al anului școlar 2026-2027, este programat în perioada 7 septembrie – 23 octombrie 2026, urmat de vacanța de toamnă, între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026

Al doilea interval de cursuri se va desfășura între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026, după care elevii vor intra în vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027.

După revenirea la cursuri, începând din 11 ianuarie 2027, elevii vor avea cursuri până pe 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București. Stabilirea perioadei se face în urma consultării elevilor, părinților și cadrelor didactice.

Urmează vacanța mobilă, de o săptămână, programată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de județ. Cursurile vor fi reluate apoi până pe 23 aprilie 2027.

Vacanța de primăvară va avea loc între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar ultimul interval de cursuri se va desfășura între 5 mai și 18 iunie 2027.

Vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027 și se încheie pe 5 septembrie 2027.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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