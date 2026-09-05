Video | Albaiulianul Nicolae Stanciu are China la picioare: Marchează la foc automat

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu își continuă evoluțiile excelente din China.

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 14.35, echipa sa de club, Dalian Yingbo, are meci pe teren propriu cu Qingdao Hainiu.

Nicolae Stanciu a reușit să deblocheze tabela încă din primele minute ale disputei.

El a marcat în minutul 10.

Oaspeții au egalat în minutul 23, prin Yeboah.

foto: arhivă

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