Video | Bijuterii Mercedes pe patru roți, în inima Cetății Alba Carolina: Automobile istorice fac deliciul publicului din Alba Iulia
Bijuterii Mercedes pe patru roți, în inima Cetății Alba Carolina: Automobile istorice fac deliciul publicului din Alba Iulia
Alba Iulia găzduiește, în acest weekend, cea de-a șasea ediție a întâlnirii naționale „Mercedes Clasic”, un eveniment dedicat automobilelor istorice Mercedes-Benz și comunității de colecționari și pasionați ai mărcii. Mașinile sunt expuse în Piața Cetății, în inima Cetății Alba Carolina.
Organizator este secția „Mercedes Clasic” din cadrul Retromobil Club România.
Ziua de sâmbătă, 5 septembrie 2026, este cea mai consistentă din programul evenimentului auto de la Alba Iulia.
Manifestarea își propune să aducă împreună proprietari de vehicule Mercedes atestate istoric, colecționari și admiratori ai automobilelor clasice. Pentru ediția din 2026 au fost prevăzute maximum 40 de echipaje, fiecare format dintr-un automobil și două persoane.
Alegerea Cetății Alba Carolina nu este întâmplătoare din perspectiva experienței oferite vizitatorilor. Automobilele de epocă sunt prezentate într-unul dintre cele mai reprezentative spații istorice din Alba Iulia, creând o combinație între arhitectură, turism și cultură automobilistică.
Pentru Alba Iulia, evenimentul adaugă o nouă componentă agendei de weekend din Cetatea Alba Carolina, alături de manifestările care au loc în această perioadă.
foto-video: Cosmin Szekely
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