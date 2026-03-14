Curier Județean

VIDEO | Start într-o campanie de ecologizare pe Valea Vințului: Primarul Simona Cazan, consilieri locali și mai mulți preoți s-au alăturat voluntarilor. „Ne propunem ca ziua de azi să fie doar o primă etapă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Sâmbătă, 14 martie 2026, s-a desfășurat o amplă acțiune de ecologizare a Văii Vințului.

Concret, au fost strânse deșeurile aruncate în albia văii.

„Au participat doamna primar de la Vințu de Jos, Simona Cazn, reprezentanți ai consiliului local, domnul Ion Trăscăian, preoți din parohiile din Vintu de Jos și alți membri ai comunității din comuna Vintu de Jos.

A fost o activitate foarte frumoasă, prin care am reușit să angrenăm mulți membri din localitate, reușind astfel în această primă sesiune să curățăm o bună parte din maluri. Obiectivul nostru este să pregătim malurile pentru a fi decolmatate.

Am primit un sprijin esențial din partea RER Vest, care ne-au ajutat cu colectarea celor peste 50 de saci adunați și depozitarea conformă.

Ne dorim ca această acțiune să fie doar o etapă din cadrul unei campanii serioase de ecologizare și le mulțumim tuturor prietenilor noștri pentru sprijin și prezență”, ne-au transmis inițiatorii acțiunii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE FOTO | INCENDIU în Gârbova de Sebeș: Ard sute de baloți de paie. Intervin pompierii din Sebeș și Miercurea Sibiului, dar și SVSU Gârbova

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 martie 2026

De

INCENDIU în Gârbova de Sebeș: Ard sute de baloți de paie. Intervin pompierii din Sebeș și Miercurea Sibiului, dar și SVSU Gârbova Incendiu în Gârbova de Sebeș, sâmbătă după amiază. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine in cooperare cu Detașamentul de pompieri Mircurea Sibiului pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Gârbova. Din informațiile preliminare este […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Nadir Saleh, elev la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

14 martie 2026

De

Nadir Saleh, elev la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain" din Blaj, calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026 Colegiul Național „Inochentie Micu Clain" din Blaj se mândrește cu o calificare la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026.  Nadir Saleh, elev în clasa a X-a la colegiul blăjean, s-a calificat la faza națională […]

Citește mai mult

Curier Județean

14-15 martie 2026 | Noile trenuri electrice pe ruta București-Timișoara și retur opresc în premieră în Alba Iulia și Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

14 martie 2026

De

Noile trenuri electrice pe ruta București-Timișoara și retur opresc în premieră în Alba Iulia și Blaj CFR Călători a anunțat, vineri, 13 martie 2026 că, începând cu 14 și 15 martie 2026, introduce în circulație trenuri noi pe o rută nouă din programul de circulație: București Nord – Brașov – Sighișoara – Blaj – Alba […]

Citește mai mult