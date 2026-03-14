VIDEO | Start într-o campanie de ecologizare pe Valea Vințului: Primarul Simona Cazan, consilieri locali și mai mulți preoți s-au alăturat voluntarilor. „Ne propunem ca ziua de azi să fie doar o primă etapă”
Sâmbătă, 14 martie 2026, s-a desfășurat o amplă acțiune de ecologizare a Văii Vințului.
Concret, au fost strânse deșeurile aruncate în albia văii.
„Au participat doamna primar de la Vințu de Jos, Simona Cazn, reprezentanți ai consiliului local, domnul Ion Trăscăian, preoți din parohiile din Vintu de Jos și alți membri ai comunității din comuna Vintu de Jos.
A fost o activitate foarte frumoasă, prin care am reușit să angrenăm mulți membri din localitate, reușind astfel în această primă sesiune să curățăm o bună parte din maluri. Obiectivul nostru este să pregătim malurile pentru a fi decolmatate.
Am primit un sprijin esențial din partea RER Vest, care ne-au ajutat cu colectarea celor peste 50 de saci adunați și depozitarea conformă.
Ne dorim ca această acțiune să fie doar o etapă din cadrul unei campanii serioase de ecologizare și le mulțumim tuturor prietenilor noștri pentru sprijin și prezență”, ne-au transmis inițiatorii acțiunii.
