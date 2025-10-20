VIDEO | Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul
Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul
Luni, 20 octombrie 2025, ștafeta INVICTUS a ajuns la Alba Iulia de la Sibiu.
Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei au avut loc, în jurul orei 16.00, în zona statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul din Cetatea Alba Carolina.
La eveniment au participat reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, reprezentanți ai cultelor religioase, unităților militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcțiiei Regionale de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcției Județeane de Telecomunicații Speciale Alba, Cercului Militar Alba Iulia, Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociației Naționale a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociației Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia, Asociației Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Societății Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia, Asociației ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia, Fundației Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României, Despărțământului Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia, Consiliului Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii, instituțiilor publice și partidelor politice din județul Alba.
La data de 1 octombrie 2025, alergători și cicliști au plecat din București (Monumentul Eroilor Patriei) pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – către Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română în 1944.
Înainte de a ajunge la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul echipa Invictus a făcut un popas la monumentul dedicat lui Avram Iancu.
Traseul galben străbate inima României, purtând simbolul tricolorului prin comunități unite de respect și recunoștință.
Etapele următoare sunt:
• 21 octombrie: Alba Iulia – Aiud
• 22 octombrie: Câmpia Turzii
• 23 octombrie: Cluj-Napoca
• 24 octombrie: Zalău
• 25 octombrie: Tășnad
articol în curs de actualizare
