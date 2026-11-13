Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.11-29.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.11-22.11.2026

Bogdan Ilea

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.11-29.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.11-22.11.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Petrecerea Divorțaților

Întreruperile programate pentru intervalul 23.11-29.11.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1.TEIUS – Str. OCTAVIAN GOGA, Str. MIRCEA, Str. MIHAI EMINESCU, Str. GEORGE COSBUC, Str. CRINULUI, FIRMA PTA 15 TEIUS, FIRMA IMCOP, FIRMA BAUMIT 24/11/2026 08:00 – 24/11/2026 15:00

2.VADU MOTILOR, DEALU FRUMOS(VADU MOTILOR), Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

3.SCARISOARA, SFOARTEA, Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

4. PLISTI, Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

5. PLAI(GIRDA DE SUS), Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

6. OCOALE, Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

7. MUNUNA, Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

8. GIRDA SEACA, Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

9. GHETARI, Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

10. GARDA DE SUS, Strada PRINCIPALA Partial 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

11. ARIESENI, HODOBANA, Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

12. ARIESENI, CASA DE PIATRA, Strada PRINCIPALA 26/11/2026 10:00 – 26/11/2026 18:00

13. IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 27/11/2026 07:00 – 27/11/2026 08:00

14. CRICAU, Strada PRINCIPALA 27/11/2026 07:00 – 27/11/2026 08:00

15. CRICAU, CRAIVA, Strada PRINCIPALA 27/11/2026 07:00 – 27/11/2026 08:00

16. IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 27/11/2026 08:00 – 27/11/2026 16:00

17. CRICAU, CRAIVA, Strada PRINCIPALA 27/11/2026 08:00 – 27/11/2026 16:00

18. IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 27/11/2026 16:00 – 27/11/2026 17:00

19. CRICAU, Strada PRINCIPALA 27/11/2026 16:00 – 27/11/2026 17:00

20. CRICAU, CRAIVA, Strada PRINCIPALA 27/11/2026 16:00 – 27/11/2026 17:00

Intreruperile programate suplimentar pentru intervalul 16.11-22.11.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 LIVEZILE, IZVOARELE(LIVEZILE), Sat PRINCIPALA 19/11/2026 08:00 – 19/11/2026 15:00

2 ALBA IULIA, Strada NICOLAE PLESOIANU PARTIAL 19/11/2026 08:00 – 19/11/2026 15:00

3 CUGIR – Str. VIILOR, Str. MIHAIL SADOVEANU, Str. GHEORGHE ASACHI, Str. GEORGE COSBUC 28, Str. GEORGE COSBUC 26, Str. GEORGE COSBUC 24, Str. GEORGE COSBUC 15 19/11/2026 08:30 – 19/11/2026 14:00

4 OCNA MURES – UIOARA DE JOS – Str. ZEFIRULUI, Str. VIILOR, Str. VANATORI, Str. SESULUI, Str. POTCOAVEI, Str. PIATA IZVOR, Str. OCTAVIAN GOGA, Str. NOUA, Str. MURESULUI, Str. MIERLEI, Str. LIVEZILOR, Str. LIBERTATII, Str. FOISOR, Str. FLORILOR, Str. CRANGULUI, Str. CAMPULUI, Str.ANDREI MURESANU, Str. 7 NOIEMBRIE, Str. 6 MARTIE 19/11/2026 10:00 – 19/11/2026 14:00

5 ALBA IULIA – Str. VICTOR BABES, Str. SPIRU HARET, Str. OLIMP, Str. EMIL RACOVITA, Str. CONSTANTIN DAICOVICI, Str. CALYPSO, Str. ALEXANDRU ODOBESCU 20/11/2026 08:00 – 20/11/2026 15:00

6 SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 20/11/2026 09:00 – 20/11/2026 15:00

7 OCNA MURES – Str. VASILE LUCACIU, Str. SIMION BARNUTIU, Str. MALINULUI, Str. ION CREANGA, 20/11/2026 10:00 – 20/11/2026 15:00

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