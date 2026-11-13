DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.11-29.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.11-22.11.2026

Spitalul Municipal Blaj: Un ecograf multimodal cu fuziune de prostată, primul din sistemul public de sănătate din România, a fost pus în funcțiune Un ecograf multimodal cu fuziune de prostată, primul din sistemul public de sănătate din România, a fost pus în funcțiune la Spitalul Municipal Blaj. Noua aparatură permite realizarea unor proceduri de înaltă […]