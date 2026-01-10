VIDEO | Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit mai multe străzi
Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit mai multe străzi
Tot mai mulți locuitori din Alba Iulia dau dovadă de solidaritate și vin în ajutorul comunității în lupta cu cantitățile uriașe de zăpadă de pe străzi.
Citește și: FOTO | Un aiudean a deszăpezit cu utilajul firmei și pe cheltuiala proprie, cinci străzi din municipiu. Bărbatul a vrut să rămână anonim: ,,Sunt gesturi făcute din inimă, fără așteptări”
Un astfel de exemplu este și cel al unui localnic din cartierul Bărăbanț din Alba Iulia, care nu a mai stat pe gânduri și nici nu a mai așteptat până autoritățile au ajuns pe străduțele secundare din cartierul său.
Omul s-a urcat la volanul utilajului său, un buldoexcavator, și s-a apucat să deszăpezească mai multe străzi din zona unde locuiește.
Fapta bărbatului a fost lăudată pe rețelele de socializare de mai mulți vecini și locuitori din Bărăbanț.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Tânără, de 18 ani, din Bistrița-Năsăud, REȚINUTĂ pentru înșelăciune: Prejudiciu de 18.550 de lei după ce a refuzat să plătească haine cumpărate de la o femeie din Alba Iulia
Tânără, de 18 ani, din Bistrița-Năsăud, REȚINUTĂ pentru înșelăciune Vineri, 9 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 18 ani, din județul Bistrița- Năsăud, care este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Din cercetările efectuate de […]
FOTO | Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni aflați pe teren
Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni aflați pe teren Inginer Sorin Bistrian, șef de Centru operațiuni rețea MT/JT din Câmpeni și inginer Ovidiu Fufezan, șef de Centru operațiuni rețea MT/JT pe județul Alba sunt eroii care au coordonat sutele de electricieni […]
FOTO | Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați
Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați Echipele DEER au ajuns la finalul mobilizării în Munții Apuseni, după șase zile de intervenții neîntrerupte, cu peste 500 de specialiști în teren, la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
10 ianuarie 2026 | Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont Alba
Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont...
A început procedura de selecție pentru șefia DNA și DIICOT. Calendarul complet
A început procedura de selecție pentru șefia DNA și DIICOT. Calendarul complet Ministerul Justiției a inițiat procedura de selecție pentru...
Știrea Zilei
VIDEO | Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit mai multe străzi
Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit...
VIDEO | Tânără, de 18 ani, din Bistrița-Năsăud, REȚINUTĂ pentru înșelăciune: Prejudiciu de 18.550 de lei după ce a refuzat să plătească haine cumpărate de la o femeie din Alba Iulia
Tânără, de 18 ani, din Bistrița-Năsăud, REȚINUTĂ pentru înșelăciune Vineri, 9 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda...
Curier Județean
ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară. Două persoane rănite
ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară Un accident rutier a avut loc pe...
10-11 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
10-11 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie Pe data de 10 ianuarie, la doar câteva zile după...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...