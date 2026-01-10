VIDEO | Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit mai multe străzi

Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit mai multe străzi

Tot mai mulți locuitori din Alba Iulia dau dovadă de solidaritate și vin în ajutorul comunității în lupta cu cantitățile uriașe de zăpadă de pe străzi.

Un astfel de exemplu este și cel al unui localnic din cartierul Bărăbanț din Alba Iulia, care nu a mai stat pe gânduri și nici nu a mai așteptat până autoritățile au ajuns pe străduțele secundare din cartierul său.

Omul s-a urcat la volanul utilajului său, un buldoexcavator, și s-a apucat să deszăpezească mai multe străzi din zona unde locuiește.

Fapta bărbatului a fost lăudată pe rețelele de socializare de mai mulți vecini și locuitori din Bărăbanț.

