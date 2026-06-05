FOTO | Cetatea Alba Carolina, promovată la „Târgul Castelelor”, la Castelul Corvinilor din Hunedoara: ,,Să convingem cât mai mulți turiști să pună Alba Iulia pe lista destinațiilor de vacanță”

Cetatea Alba Carolina, promovată la „Târgul Castelelor”, la Castelul Corvinilor din Hunedoara: ,,Să convingem cât mai mulți turiști să pună Alba Iulia pe lista destinațiilor de vacanță”

Zilele acestea, 5-6 iunie 2026, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, care a primit titlul de Destinația anului 2026 în România – categoria „Sanctuare ale istoriei” este promovată la „Târgul Castelelor”, la Castelul Corvinilor din Hunedoara, eveniment ajuns la cea de-a XI-a ediție.

Încă de la deschidere, standul Cetății Alba Carolina a stârnit un real interes, așa că nu avem îndoieli: colegele noastre de la Centrul de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia vor zâmbi și vor vorbi mult în aceste două zile, se arată într-un comunicat transmis de Palatul Principilor.

Ediția din acest an a „Târgului Castelelor” se desfășoară în cadrul Anului „Iancu de Hunedoara – Erou. Voievod. Legendă.”

„Prezența Cetății Alba Carolina la acest târg este firească, deoarece nicio rută culturală dedicată memoriei lui Iancu de Hunedoara nu poate ocoli Alba Iulia. Credem că este o șansă excelentă să dezvoltăm produse turistice comune și să punem bazele unor noi rute culturale dedicate cetăților și castelelor, care să crească de la an la an. Pe termen scurt, evident că dorim să convingem cât mai mulți turiști să pună, chiar în acest an, Alba Iulia pe lista destinațiilor de vacanță, pentru că numai aici pot înțelege cu adevărat de ce suntem cel mai apreciat sanctuar al istoriei din România”, a declarat Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia.

La „Târgul Castelelor 2026” participă: Cetatea Alba Carolina, Cetatea Orăștiei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Cetatea Ardud, Castelul Sturdza Miclăușeni, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat, Cetatea Medievală Mălăiești, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Sarmizegetusa Regia, Cetatea Medievală a Severinului și Castelul de Apă, Muzeul Național Brukenthal, Castelul Corvinilor, Cetatea Colț, Castelul Banffy, Castelul Nopcsa din Săcel și Cetatea Râșnov, se mai arată în comunicat.

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