Bărbat judecat pentru furt, ARESTAT preventiv după ce a bătut o femeie pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. A condus și fără permis

Bărbat judecat pentru furt, ARESTAT preventiv după ce a bătut o femeie pe Bulevardul Transilvaniei și a condus fără permis

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lovit o femeie cu pumnii în zona capului pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, pe data de 10 mai 2026. Instanța a dispus măsura deoarece individul, aflat în stare de recidivă și deja trimis în judecată pentru furt, a comis noi infracțiuni cu intenție.

Pe lângă agresiune, acesta a fost prins de trei ori la volan în ultimele luni, deși avea permisul anulat în urma unor condamnări anterioare pentru șantaj.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

La data de 04.06.2026, Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a admis cererea formulată de procuror şi a dispus faţă de o persoană de sex masculin luarea măsurii preventive a arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Temeiul dispunerii acestei măsuri a fost acela prevăzut de art. 223 alin. 1 lit. d din C.proc.pen., respectiv aceea că după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie noi infracţiuni.

În concret, situaţia persoanei în cauză este următoarea:

Prin rechizitoriul din data de 24.12.2025 a fost dispusă trimiterea în judecată a acestuia pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, faptă prev. și ped. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1, lit. d Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 rap. la art. 43. alin. 5 Cod penal. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia.

Ulterior acestui moment, din probele administrate într-un număr de alte 4 cauze aflate în urmărire penală, a rezultat suspiciunea rezonabilă că persoana în cauză a comis următoarele infracţiuni:

– lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 şi alin. 2 ind. 1 lit. c) din C.pen. cu aplic. art. art. 41 alin. 1 şi 43 alin. 5 din C.pen., constând în aceea că, la data de 10.05.2026, în jurul orei 09:30, în contextul unui conflict anterior, în timp ce se afla pe bulevardul Transilvaniei din mun. Alba Iulia, a lovit o persoana de sex feminin cu pumnii în zona capului, cauzându-i leziuni a căror gravitate a fost evaluată printr-un număr de 4-5 zile îngrijiri medicale;

– 3 infracţiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 2 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 1, art. 43 alin. 5 din Codul penal, constând în aceea că, la data de 14.03.2026, 27.05.2026 şi 30.05.2026 a condus un autoturism pe drumurile publice, deşi avea dreptul de a conduce autovehicule anulat, ca urmare a unei condamări penale. În ceea ce priveşte persoana inculpatului, este important de menţionat faptul că acesta se află în stare de recidivă postexecutorie, a fost trimis în judecată la data de 24.12.2025, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, faptă prev. și ped. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1, lit. d Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 rap. la art. 43. alin. 5 Cod penal, şi la data de 29.04.2026, pentru comiterea infracţiunii de furt, faptă prev. și ped. de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 3 acte materiale ), cu aplic. art. 41 alin. 1 rap. la art. 43 alin. 5 Cod penal.

De asemenea, inculpatul a suferit multiple condamnări pentru comiterea infracţiunilor de şantaj, prev. de art. 207 alin. 1 şi 3 din C.pen., conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 2 din Codul penal şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) din C.pen.;

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

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