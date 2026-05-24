VIDEO: Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori!

Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori!

Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori, scor 4-3, în penultima etapă! Un duel al rivalităților de decenii a fost o confruntare spectacol, cu răsturnări de situație, emoții și multă adrenalină!

O dispută electrizantă, un derby local cu de toate în care gazdele s-au impus cu 4-3 (3-1), în ultimele secvențe. Galerii superbe, inclusiv cu membrii de la „U” Cluj, au asistat la o confruntare spectaculoasă în care Șoimii au condus cu 1-0, apoi a fos 1-1, iar până la pauză s-a făcut 3-1, însă Mureșul a avut o revenire incredibilă, au egalat la 3, însă au fost învinsă dintr-o lovitură liberă, în minutul 89.

Andrei Șipoș a deschis scorul, a egalat Teodor Iorga (șut în vinclu), iar nebunia era doar la început. Aie a transformat un penalty, iar apoi căpitanul Șoimilor, Ervin a prins un șut de senzație și s-a făcut 3-1. Imediat la faza următoare portarul oaspeților scoate senzațional o lovitură de cap trimisă de Silviu Văcariu

La reluare, vizitatorii au punctat prin Florin Ghirca și Valentin Moldovan, restabilind egalitatea, după o derulare halucinantă a evenimentelor. Finalul este unul dramatic, iar Aie devine eroul amfitrionilor, cu o dublă, ultimul gol din lovitură liberă.

Gazdele s-au impus după o confruntare epuizantă, cu 4-3, într-un duel al orgoliilor, revenit în prim-plan după 3 ani și se mențin pe treapta a treia a podiumului.

