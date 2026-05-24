VIDEO: Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori!
Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori!
Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori, scor 4-3, în penultima etapă! Un duel al rivalităților de decenii a fost o confruntare spectacol, cu răsturnări de situație, emoții și multă adrenalină!
Citește și: Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, un derby local care revine după 3 ani, duminică, 24 mai | Decenii de rivalitate în confruntarea formațiilor din municipiul Aiud!
O dispută electrizantă, un derby local cu de toate în care gazdele s-au impus cu 4-3 (3-1), în ultimele secvențe. Galerii superbe, inclusiv cu membrii de la „U” Cluj, au asistat la o confruntare spectaculoasă în care Șoimii au condus cu 1-0, apoi a fos 1-1, iar până la pauză s-a făcut 3-1, însă Mureșul a avut o revenire incredibilă, au egalat la 3, însă au fost învinsă dintr-o lovitură liberă, în minutul 89.
Andrei Șipoș a deschis scorul, a egalat Teodor Iorga (șut în vinclu), iar nebunia era doar la început. Aie a transformat un penalty, iar apoi căpitanul Șoimilor, Ervin a prins un șut de senzație și s-a făcut 3-1. Imediat la faza următoare portarul oaspeților scoate senzațional o lovitură de cap trimisă de Silviu Văcariu
La reluare, vizitatorii au punctat prin Florin Ghirca și Valentin Moldovan, restabilind egalitatea, după o derulare halucinantă a evenimentelor. Finalul este unul dramatic, iar Aie devine eroul amfitrionilor, cu o dublă, ultimul gol din lovitură liberă.
Gazdele s-au impus după o confruntare epuizantă, cu 4-3, într-un duel al orgoliilor, revenit în prim-plan după 3 ani și se mențin pe treapta a treia a podiumului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Atomic Blaj a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin, fără eșec și un parcurs impecabil | Premii individuale pentru Ștefania Comănici, Maia Tocaciu și Ilinca Iuga, elevele antrenorului Dan Balu
Atomic Blaj a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin, fără eșec și un parcurs impecabil | Premii individuale pentru Ștefania Comănici, Maia Tocaciu și Ilinca Iuga, elevele antrenorului Dan Balu Rezultat extraordinar realizat de Atomic Blaj, care a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 la volei […]
VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în „finala” pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine
CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în „finala” pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine Baza Sportivă Micești a găzduit, duminică, 24 mai 2026 un duel de foc, o adevărată finală pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine de fotbal, între CSM Unirea Alba Iulia și Gloria Bistrița. Înaintea partidei de la Micești, cele două formații […]
FOTO | Medalie de aur pentru România la canotaj: Echipajul de 4 rame feminin, pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European de Juniori din Germania
Medalie de aur pentru România la canotaj: Echipajul de 4 rame feminin, pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European de Juniori din Germania Echipajul de 4 rame feminin (JW4-) al României, format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Anca-Andreea Culidiuc şi Denisa Mihaela Vasilica, a câştigat, duminică, 24 mai 2026 medalia de aur la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
25 mai 2026 | Încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026–2027: Calendarul complet
Încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026–2027: Calendarul complet Conform calendarului oficial pentru înscrierea copiilor la creșe...
FOTO | Tehnică militară și echipamente militare deplasate în România, la începutul lunii iunie 2026: Ce structuri sunt implicate
Tehnică militară și echipamente militare deplasate în România, la începutul lunii iunie 2026: Ce structuri sunt implicate În prima parte...
Știrea Zilei
VIDEO: Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori!
Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori!...
VIDEO | Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit
Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit Nuntă ca-n basme,...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT între Blaj și Jidvei: Un autoturism a intrat într-un cap de pod
ACCIDENT între Blaj și Jidvei: Un autoturism a intrat într-un cap de pod Un accident rutier s-a produs în seara...
FOTO | Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi”
Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi” Medicul Mihai Nemeți a...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...