VIDEO | Șofer din Arieșeni reținut după accident: A pierdut controlul mașinii și a lovit un cap de pod, alcoolemia indicând 1,58 mg/l

Șofer de 50 de ani reținut în Câmpeni după ce, beat la volan, a pierdut controlul pe DN 75 și a lovit un cap de pod din beton

Polițiștii din Câmpeni au reținut, pe 8 septembrie 2025, un bărbat de 50 de ani din Arieșeni, după ce a provocat un accident pe DN 75, în localitatea Gârda de Sus. Testarea cu etilotest a arătat o concentrație de 1,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a fost condus la spital pentru stabilirea alcoolemiei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 septembrie 2025, polițiștii din Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Arieșeni, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În seara zilei de 8 septembrie 2025, bărbatul de 50 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza localității Gârda de Sus, la kilometrul 43+400 de metri, a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod din beton.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

