VIDEO | Șofer din Alba, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Ce alcoolemie avea

Șofer din Alba, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Ce alcoolemie avea

Un șofer din Alba a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan și a intrat cu mașina într-un cap de pod.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 decembrie 2025, polițiștii din Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Stremț, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În seara zilei de 6 decembrie 2025, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Geoagiu de Sus, a avut loc un eveniment rutier. Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că bărbatul, în vârstă de 53 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Principală din localitatea Geoagiu de Sus, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu un cap de pod, rezultând doar pagube materiale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 0,92 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

