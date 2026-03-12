Curier Județean

VIDEO | Șofer de 43 de ani, din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins ,,mort de beat” la volan, în trafic, la Alba Iulia

Un șofer de 43 de ani, din Galda de Jos, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins ,,mort de beat” la volan, în trafic, la Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Galda de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere și conducerea sub influența alcoolului.

Polițiștii au oprit, pentru control, la data de 11 martie, în jurul orei 13.20, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 43 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,52 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

