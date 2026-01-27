Video ȘOCANT | Accidentul MORTAL din Timiș, filmat cu o cameră de bord: 7 persoane au DECEDAT după impactul violent dintre un microbuz și un autocamion
Accidentul MORTAL din Timiș, filmat cu o cameră de bord: 7 persoane au DECEDAT după impactul violent dintre un microbuz și un autocamion
Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional
O cameră de bord a surprins impactul în care șapte persoane, toate aflate în microbuz, au murit pe loc în urma accidentului cumplit de pe E70 din localitatea Lugojel.
În imagini se vede cum în urma impactului, microbuzul s-a dezintegrat pur şi simplu. Bucăţi din vehicul s-au împrăştiat peste tot, iar oamenii au fost aruncaţi pe câmp.
Şapte morţi în urma impactului
Potrivit poliţiştilor, şoferul microbuzului care venea dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, ar fi intrat într-o depășire pe DN 6, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulație.
Citește și: FOTO | TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șapte persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism
Imaginile video surprinse de pe o cameră de bord din autocisterna care este depășită de microbuz înainte de accident prezintă momentul tragediei. Microbuzul depășește autocisterna și încearcă să revină pe banda sa de deplasare, dar în cele din urmă șoferul virează spre stângă și lovește frontal un TIR aflat pe sensul opus.
Șapte persoane din microbuz, printre care șoferul, au murit în urma accidentului care a avut loc pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.
Imaginile violente arată cum microbuzul a fost spulberat în urma impactului, dar și că impactul dintre TIR și microbuz a fost aproape frontal.
Cum s-a produs accidentul
Potrivit polițiștilor, microbuzul circula dinspre Caransebeș către Lugoj și, încercând o depășire, a acroșat o cisternă și a intrat în coliziune cu un TIR care venea din sens opus. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul în zonă este oprit, iar circulația se desfășoară deviat pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeș – DN 58 – DN 58A – Lugoj.
Conform ISU Timiș, la fața locului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple). În accident au fost implicate patru vehicule: microbuzul de transport persoane, un TIR, o autocisternă și un autoturism. Pompierii au confirmat decesul șoferului microbuzului și al celor cinci pasageri, iar alte trei persoane sunt rănite și primesc îngrijiri medicale.
Victimele, suporteri ai echipei PAOK Salonic
„O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi. Sunt profund îndurerat de pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK”, spune Ivan Savvidis, potrivit unui comunicat postat pe site-ul clubului.
Acesta spune că victimele „sunt membri ai unei mari familii. Și noi facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur”.
Președintele clubului mai spune că se roagă ca totul să fie bine pentru cei care au fost răniți.
Potrivit presei din Grecia, victimele accidentului grav produs marți în Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți, erau suporteri ai echipei PAOK Salonic. Aceștia se îndreptau cu un microbuz spre Franța, unde suporterii intenționau să asiste joi la meciul din Europa League dintre PAOK și Lyon.
Foto: DRDP Timișoara
