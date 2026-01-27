FOTO | TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism

TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism

Un accident cumplit, în care și-au pierdut viața 6 persoane, a avut loc în apropiere de Lugoj. Din primele informații este vorba despre o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș anunță că apelul la 112 a fost recepționat la ora 13:05, iar la locul intervenției au fost trimise de urgență mai multe echipaje: o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, precum și o autospecială destinată transportului victimelor multiple.

„În jurul orei 13:05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple). În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism. Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului. Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital. Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire”, a transmis ISU Timiș, potrivit pressalert.ro.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, în zona localității Gavojdia, județul Timiș, din cauza unui accident în care au fost implicate patru autovehicule.

Circulația se desfășoară deviat pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeș – DN 58 – DN 58A – Lugoj.

Poliţiştii din Timiş au precizat că primele verificări de la faţa locului arată că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depăşire.

,,În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.

În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (şoferul microbuzului şi 5 pasageri ai acestuia), precum şi 3 persoane rănite, pasagere în microbuz.

