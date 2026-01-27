FOTO | TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism
TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism
Un accident cumplit, în care și-au pierdut viața 6 persoane, a avut loc în apropiere de Lugoj. Din primele informații este vorba despre o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș anunță că apelul la 112 a fost recepționat la ora 13:05, iar la locul intervenției au fost trimise de urgență mai multe echipaje: o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, precum și o autospecială destinată transportului victimelor multiple.
„În jurul orei 13:05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple). În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism. Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului. Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital. Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire”, a transmis ISU Timiș, potrivit pressalert.ro.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, în zona localității Gavojdia, județul Timiș, din cauza unui accident în care au fost implicate patru autovehicule.
Circulația se desfășoară deviat pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeș – DN 58 – DN 58A – Lugoj.
Poliţiştii din Timiş au precizat că primele verificări de la faţa locului arată că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depăşire.
,,În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.
În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (şoferul microbuzului şi 5 pasageri ai acestuia), precum şi 3 persoane rănite, pasagere în microbuz.
Sursă FOTO: Lugoj INFO
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți România se numără printre statele europene cu un nivel ridicat al consumului de alcool, caracterizat și prin tipare de consum cu risc crescut. Potrivit raportului „OCDE Reviews of Health Systems: Romania 2025”, publicat de Ministerul […]
Impozit auto 2026 | Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a noului impozit auto: „Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi”
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a noului impozit auto: „Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi” Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto. Reprezentanții organizației au subliniat, într-o conferință de presă, că […]
Ce poate face România într-o lume care se transformă radical rapid? Sociologul Alin Tomuș: „Nimic nu poate fi schimbat prin încăpățânarea de a refuza să privim realitatea”
Ce poate face România într-o lume care se transformă radical rapid? Sociologul Alin Tomuș: „Nimic nu poate fi schimbat prin încăpățânarea de a refuza să privim realitatea” Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, explica, recent, că România nu poate asista pasivă la schimbările care au loc la nivel mondial şi cricica faptul că ţara noastră „nu are […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți...
FOTO | TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism
TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și...
Știrea Zilei
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul care va ușura accesul la Domeniul Schiabil Șureanu
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul Direcția Județeană de Mediu...
VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu...
Curier Județean
VIDEO | Lucrătorii de la Apele Române, în luptă cu formațiunile de gheață pe Arieșul Mic, la Ponorel: La Poșaga a fost spart un zăpor de gheață
Lucrătorii de la Apele Române, în luptă cu formațiunile de gheață pe Arieșul Mic, la Ponorel: La Poșaga a fost...
26 ianuarie – 1 februarie 2026 | ROADPOL – SPEED: Polițiștii din Alba, acțiuni pentru combaterea vitezei. Trei permise reținute și aproape 20 de abateri contravenționale
ROADPOL – SPEED: Polițiștii din Alba, acțiuni pentru combaterea vitezei. Trei permise reținute și aproape 20 de abateri contravenționale Polițiștii...
Politică Administrație
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în...
Opinii Comentarii
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi...