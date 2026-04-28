VIDEO | A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”. LISTA INVESTIȚIILOR

A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”

Consilierii județeni din Alba au aprobat, marți, 28 aprilie 2026, bugetului general al Județului Alba, bugetului local al Județului Alba, bugetul fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2026.

Bugetul general a Județului Alba, de peste 1,1 miliarde lei, a fost votat in unanimitate!

„În anul 2026 construirea bugetului a fost centrată pe dezvoltare, unde avem o creștere de 24,86%, astfel că Bugetul general al Județului Alba pe anul acesta este totalizat la suma de 1.145 mil lei, sumă care însumează toate cele 3 bugete componente (buget local, bugetul fondurilor externe nerambursabile si bugetul instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Alba finanțate din venituri proprii si subvenții). Față de bugetul general inițial al anului precedent bugetul general de anul acesta prezintă o creștere de 11,80%. În sumă absolută creșterea este de peste 120 mil lei”, a explicat George Rotar, vicepreședinte al Consilului Județean Alba.

Fonduri europene pentru dezvoltare durabilă

Fondurile europene constituie o sursă importantă pentru realizarea de investiții, astfel că și în anul 2026 sunt în implementare un număr de 8 proiecte, cu o valoare totală de circa 530 mil lei, pe diverse domenii:

*Relocarea și modernizarea activității secției de oncologie și înființare compartiment cardiologie intervențională – Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;

*Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C;

*Proiectare, amenajare, modernizare, reautorizare PSI și transformare CRRN Galda de Jos in CABR Galda de Jos, localitatea Galda de Jos, nr. 376, Județul Alba;

*Digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;

*Dotare Serviciul de Anatomie Patologică și Laborator Genetică și Diagnostic Molecular, pentru diagnosticul cancerului – Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia;

*Dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia;

*Modernizarea infrastructurii destinată microbiologiei din cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;

*Actualizare în format GIS a Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Alba.

Proiectele de infrastructură rutieră

Pentru reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, este cuprinsă in bugetul pe anul 2026 suma de 136 mil lei, cca 12% din bugetul general, iar principalele investiții din acest domeniu sunt:

*Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C;

*Consolidare corp drum județean DJ107K Galda de Jos;

*Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 -Pianu de Jos:

*Reabilitare drum județean DJ 705: limită jud. Hunedoara -Zlatna;

*Modernizare și consolidare drum județean DJ762, Vidrișoara – „Drumul Iancului”,

*Pod pe drumul județean DJ107, Colibi;

*Modernizare intersecție DJ106F cu DJ670C în localitatea Câlnic;

*Construire pod pe DJ 106F, peste Valea Gârbova;

*Consolidare terasamente si asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ142N, localitatea Căpâlna.

Pentru dezvoltarea infrastructurii, Consiliul Județean Alba alocă fonduri considerabile pentru proiecte de reabilitare și modernizare.

Proiectele pentru dezvoltare propuse la finanțare în anul 2026 sunt atât proiecte în derulare, cât și proiecte noi, și vizează domenii diverse precum sănătate, infrastructură rutieră județeană, asistență socială, dar și proiecte in infrastructura civilă.

„Pentru finanțarea acestor proiecte am alocat sume din veniturile proprii ale județului, din excedentul rămas la finele anului 2025, din fonduri atrase fie de la bugetul național fie din fonduri europene”, a precizat George Rotar.

Cele mai importante proiecte propuse pentru anul acesta sunt:

*Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Trascău cu transpunere în GIS;

*Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria;

*Reabilitare, consolidare, modernizare, echipare si dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Alba;

*Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud;

*Centrul multicultural Ioan Mihu Cugir;

*Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă;

*Cetatea dacică de la Căpâlna;

*Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai;

*Amenajare Băile Sărate Ocnișoara;

*Bazin de înot Sebeș;

*Bazin de înot Câmpeni – studiu de fezabilitate;

*Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată;

*Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba (pentru gestionarea câinilor fără stăpân și pentru adăpostirea animalelor aflate în pericol;

*Reabilitare si modernizare drum județean DJ 750C;

*Reabilitare drum județean DJ 705;

*Consolidare corp drum județean DJ107K;

*Modernizare și consolidare drum județean DJ762;

*Proiectare și execuție în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la CIAPAD Abrud;

*Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș, proiect care este continuarea proiectului finalizat privind reabilitarea Băilor Sărate Ocna Mureș;

Sănătate: investiții esențiale pentru îmbunătățirea serviciilor medicale

„Avem în implementare in anul 2026 proiecte atât cu finanțare integrală din bugetul județului, cât și cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în sumă totală de 300 mil lei cu 108%, mai mult fața de anul precedent, și acest lucru se datorează în principal unui proiect de mare amploare pe care-l derulăm, și anume proiectul „Relocarea si modernizarea activității secției de oncologie și înființare compartiment cardiologie intervențională – Spitalul Județean de Urgenta Alba Iulia”, cu o valoare de 277 mil lei”, a precizat George Rotar.

De asemenea, Consiliul Județean mai are in implementare:

*Proiect Dotare Serviciul de Anatomie Patologică și Laborator Genetică și Diagnostic Molecular, pentru diagnosticul cancerului- Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

*Proiect Dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia;

*Proiect Modernizarea infrastructurii destinată microbiologiei din cadrul laboratorului de analize medicale a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,

*Proiect Digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,

Construire Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;

*Modernizare si dotare Secția Neonatologie si Secția Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;

*Modernizare clădire poarta control acces si amenajare fațadă si învăluitoare UPU, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;

*Execuție 2 rampe acces persoane cu dizabilități in ambulatoriu și birou internări -Spital de Pneumoftiziologie Aiud;

*Reabilitare Dispensar, gard latura Est și amenajare acces auto -proiectare, avize, acorduri -Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud;

*RK Medicină Legală, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;

*Subvenții pentru dotarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

Protecția mediului și asistența socială

Județul Alba continuă să investească în protecția mediului, alocând 6,54 mil lei pentru managementul deșeurilor si monitorizarea depozitelor închise.

Principalele investiții sunt:

*Revizuire Proiect tehnic Închidere depozit conform deșeuri Celula 1 – CMID Galda de Jos;

*Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba (pentru gestionarea câinilor fără stăpân și pentru adăpostirea animalelor aflate în pericol);

*Elaborare expertiza tehnica și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții la construcția Stației de tratare mecano -biologica, in scopul includerii unei linii de compostare a deșeurilor biodegradabile;

*Elaborare Plan de menținere a calității aerului 2025-2026;

*Bazin suprateran prefabricat pentru înmagazinarea apei potabile;

*Dotări Centru de vizitare Situri Natura 2000.

Asistența socială în anul 2026 are o alocare in suma de 171 mil lei, cu 52% mai mare față de anul trecut, sume care sunt destinate asigurării serviciilor de asistență socială pentru un număr de 1.508 beneficiari copii și adulți.

De asemenea, sunt in implementare proiecte cu fonduri nerambursabile si finanțare națională, în sumă de 53 mil lei, respectiv:

*Proiect Proiectare, amenajare, modernizare, reautorizare PSI si transformare CRRN Galda de Jos in CABR Galda de Jos, localitatea Galda de Jos, nr. 376, Județul Alba

*Proiectare și execuție în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la CIAPAD Abrud

„În concluzie, bugetul aferent anului 2026 reflectă angajamentul Consiliului Județean Alba de a susține dezvoltarea durabilă prin investiții strategice, menite să răspundă nevoilor comunității și să contribuie la creșterea calității vieții la nivel județean”, a mai transmis George Rotar, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

