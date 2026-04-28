Primele norme pentru protejarea pisicilor și câinilor împotriva abuzurilor, aprobate de Parlamentul European: Reguli noi pentru proprietari
Proiectul de lege adoptat marți urmărește să oprească practicile abuzive, să reducă actele de cruzime și să protejeze sănătatea pisicilor și a câinilor, potrivit unui comunicat transmis de Parlamentul European.
Cu 558 de voturi pentru, 35 împotrivă și 52 abțineri, eurodeputații au dat undă verde finală primelor standarde ale UE pentru reproducția, adăpostirea, trasabilitatea, importul și manipularea pisicilor și câinilor.
Noul regulament, deja convenit cu Consiliul, introduce obligația ca toți câinii și pisicile deținute în UE, inclusiv cei aflați în proprietate privată, să poată fi identificați cu microcipuri și înregistrați în baze de date naționale interoperabile. Vânzătorii, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție patru ani de la intrarea în vigoare a legislației pentru a se pregăti în acest sens. Pentru proprietarii de animale de companie care nu vând animale, obligația va intra în vigoare după 10 ani pentru câini și după 15 ani pentru pisici.
Interzicerea practicilor comerciale care conduc la abuzuri și riscuri pentru sănătate
Reproducția între părinți și copii, bunici și nepoți, precum și între frați și frați vitregi, va fi interzisă. Reproducția câinilor sau a pisicilor pentru a le conferi trăsături exagerate sau excesive care conduc la riscuri semnificative pentru sănătate va fi, de asemenea, interzisă.
Noile măsuri includ interzicerea mutilării câinilor și pisicilor pentru spectacole, expoziții sau concursuri. Legarea unui câine sau a unei pisici de un obiect (priponire), cu excepția cazului în care este necesară pentru tratament medical, precum și utilizarea zgărzilor de forță pentru dresaj și a zgărzilor strangulante fără mecanisme de siguranță încorporate, vor fi, de asemenea, interzise.
Câini și pisici provenind din țări din afara UE
Pentru a elimina lacunele care permit câinilor și pisicilor să intre în UE ca animale de companie necomerciale numai pentru a fi vândute ulterior, noua legislație acoperă nu numai importurile în scopuri comerciale, ci și circulația necomercială a animalelor.
Câinii și pisicile importate din țări din afara UE pentru vânzare vor trebui să fie microcipate înainte de a intra în UE și apoi înregistrate într-o bază de date națională. Proprietarii de animale de companie care intră în UE vor fi obligați să își înregistreze în prealabil animalul microcipat într-o bază de date cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de sosire, cu excepția cazului în care animalul este deja înregistrat într-o bază de date a unei țări din UE.
Veronika Vrecionová (ECR, Cehia), raportoare și președinta Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „Astăzi am făcut un pas important în direcția îmbunătățirii comerțului cu câini și pisici din Uniunea Europeană. Mesajul nostru este clar: un animal de companie este un membru al familiei, nu un obiect sau o jucărie. În sfârșit, avem norme mai stricte privind reproducția și trasabilitatea, care ne vor ajuta să luptăm împotriva celor care văd animalele ca pe un mijloc de a obține un profit rapid. În același timp, echilibrăm condițiile de concurență pentru crescătorii onești din UE.”
Pentru a deveni aplicabile, noile reguli trebuie aprobate și de Consiliul Uniunii Europene.
