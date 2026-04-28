„Campion” la infracțiuni rutiere, trimis în judecată la Judecătoria Blaj: Va fi judecat pentru două fapte de conducere sub influența substanțelor psihoactive și una de conducere fără permis
Un bărbat a fost trimis în judecată în stare de liberate la Judecătoria Blaj pentru un cumul de infracțiuni rutiere. Faptele s-au petrecut în octombrie 2024 și ianuarie 2025.
Dosarul a trecut de stadiul de cameră preliminară vineri, 24 aprilie 2026.
Din actul de sesizare rezultă că inculpatul a comis două fapte de conducere sub influența substanțelor psihoactive (THC), la date diferite, precum și o faptă de conducere fără permis, toate aflate în concurs de infracțiuni.
Judecătorul de cameră preliminară a constatat că rechizitoriul îndeplinește toate condițiile legale, că instanța este competentă și că nu există neregularități care să atragă sancțiuni procedurale. În lipsa unor cereri sau excepții formulate de părți, instanța a dispus începerea judecății.
Prin urmare, cauza intră în faza de judecată pe fond, etapă în care se va analiza efectiv vinovăția inculpatului și se vor stabili, dacă este cazul, răspunderea penală și pedeapsa aplicabilă.
Infracțiunile reținute
Inculpatul este acuzat de trei fapte, aflate în concurs:
*Conducere sub influența substanțelor psihoactive
data: 31.10.2024
substanță: THC (4,21 ng/ml)
*Conducere sub influența substanțelor psihoactive
data: 19.01.2025
substanță: THC (3,27 ng/ml)
*Conducere fără permis
data: 19.01.2025
în aceeași împrejurare cu a doua faptă
Inculpatul fost reținut pentru 24 de ore în cursul urmăririi penale, apoi eliberat.
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei
Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei Un cetățean străin, în vârstă de 39 de ani, a fost amendat cu 8.000 de lei după ce a fost depistat de polițiști pe Autostrada A1, pe […]
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: „Undă verde” de la Direcția Județeană de Mediu Alba
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: „Undă verde” de la Direcția Județeană de Mediu Alba Două proiecte, care vizează realizarea de parcări noi, cu un total de peste 150 de locuri, în municipiul Blaj, au primit „undă verde” din partea Direcției Județene de Mediu Alba. Este vorba de proiectele „Amenajare […]
FOTO | Sistem de supraveghere video într-o comună din Alba, după ce cetățenii au reclamat că o zonă se transformă în groapă de gunoi: „Amenzile vor fi transmise prin poștă”
Sistem de supraveghere video într-o comună din Alba, după ce cetățenii au reclamat că o zonă se transformă în groapă de gunoi: „Amenzile vor fi transmise prin poștă” Un sistem de supraveghere video a fost montat recent de administrația din Săsciori, în zona Valea Cetății, pe drumul care duce spre Poiana Babii. Măsura a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România în mai 2026: Ploi și temperaturi oscilante în ultima lună de primăvară. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România în mai 2026: Ploi și temperaturi oscilante în ultima lună de primăvară. PROGNOZA METEO...
Economistul Radu Georgescu: Avionul România se prăbușește. S-a oprit motorul economic, sfatul meu este să-ți pui centura de siguranță
Economistul Radu Georgescu: Avionul România se prăbușește. S-a oprit motorul economic, sfatul meu este să-ți pui centura de siguranță Economistul...
Știrea Zilei
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte mare: Este în arest preventiv
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte...
VIDEO | A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”. LISTA INVESTIȚIILOR
A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o...
Curier Județean
„Campion” la infracțiuni rutiere, trimis în judecată la Judecătoria Blaj: Va fi judecat pentru două fapte de conducere sub influența substanțelor psihoactive și una de conducere fără permis
„Campion” la infracțiuni rutiere, trimis în judecată la Judecătoria Blaj: Va fi judecat pentru două fapte de conducere sub influența...
FOTO | Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei
Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost...
Politică Administrație
FOTO | A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale”
A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității...
Fost primar din Apuseni, mesaj dur la adresa clasei politice: „Primarii sunt doar niște UNELTE”
Fost primar din Apuseni, mesaj dur la adresa clasei politice: „Primarii sunt doar niște UNELTE” Lucian Andreica a demisionat în...
Opinii Comentarii
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...