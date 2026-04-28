„Campion” la infracțiuni rutiere, trimis în judecată la Judecătoria Blaj: Va fi judecat pentru două fapte de conducere sub influența substanțelor psihoactive și una de conducere fără permis

Un bărbat a fost trimis în judecată în stare de liberate la Judecătoria Blaj pentru un cumul de infracțiuni rutiere. Faptele s-au petrecut în octombrie 2024 și ianuarie 2025.

Dosarul a trecut de stadiul de cameră preliminară vineri, 24 aprilie 2026.

Din actul de sesizare rezultă că inculpatul a comis două fapte de conducere sub influența substanțelor psihoactive (THC), la date diferite, precum și o faptă de conducere fără permis, toate aflate în concurs de infracțiuni.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că rechizitoriul îndeplinește toate condițiile legale, că instanța este competentă și că nu există neregularități care să atragă sancțiuni procedurale. În lipsa unor cereri sau excepții formulate de părți, instanța a dispus începerea judecății.

Prin urmare, cauza intră în faza de judecată pe fond, etapă în care se va analiza efectiv vinovăția inculpatului și se vor stabili, dacă este cazul, răspunderea penală și pedeapsa aplicabilă.

Infracțiunile reținute

Inculpatul este acuzat de trei fapte, aflate în concurs:

*Conducere sub influența substanțelor psihoactive

data: 31.10.2024

substanță: THC (4,21 ng/ml)

*Conducere sub influența substanțelor psihoactive

data: 19.01.2025

substanță: THC (3,27 ng/ml)

*Conducere fără permis

data: 19.01.2025

în aceeași împrejurare cu a doua faptă

Inculpatul fost reținut pentru 24 de ore în cursul urmăririi penale, apoi eliberat.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

