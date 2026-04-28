Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte mare: Este în arest preventiv
Un bărbat de 43 de ani, din Alba, cu antecedente penale, aflat în prezent în arest preventiv, a fost trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia.
Marți, 28 aprilie 2026, judecătorul de cameră preliminară a verificat dosarul în care inculpatul este acuzat de: conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis. S-a reținut că acesta a condus în 11 martie 2026 având o alcoolemie foarte mare (peste 3,4 g/l) și fără permis.
Nu au fost invocate excepții, iar instanța a constatat că rechizitoriul este legal întocmit, probele au fost administrate corect, iar urmărirea penală s-a desfășurat legal. Prin urmare, s-a dispus începerea judecății.
Ce s-a întâmplat
„Din probele administrate a rezultat aceea că, la data de 11 martie, în jurul orei 13:20, persoana în cauză a condus autoturismul marca Opel de la adresa de domiciliu (din localitatea Oiejdea), până în Alba Iulia, fiind oprit de poliţie pe strada Alexandru Ioan Cuza.
Se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o îmbibaţie alcoolică de 3,64 g%o alcool pur în sânge la prima probă recoltată şi de 3,46 g%o alcool pur în sânge la cea de a doua probă recoltată.
De asemenea, din probatoriul administrat a rezultat faptul că bărbatul în cauză nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Persoana în cauză nu se află la primul contact cu legea penală, întrucât a fost condamnat şi a executat în trecut o pedeapsă privativă de libertate. Totodată, recent, la data de 11.11.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată a acestuia pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 1, alin. 2, alin. 2 ind 1 lit. b), c) și d) C.pen.
Având în vedere probatoriul administrat, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen. de şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen., bărbatul în cauză dobândind calitatea de inculpat, iar la data de 12.03.2026 s-a formulat propunere de luare a măsurii preventive a arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus, la data 12.03.2026, luarea măsurii arestului la domiciliu, pe o durată de 30 zile, de la data de 12.03.2026, până la data de 10.04.2026, inclusiv, măsură faţă de care s-a declarat contestaţie.
La data de 23.03.2026, Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba a admis contestaţia formulată de procuror şi a dispus luarea măsurii arestului preventiv faţă de inculpat”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia emis în 23 martie 2026.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
